كاتدرائية السمائيين بشرم الشيخ تستعد لانطلاق قداس «سبت الفرح»

تستعد كاتدرائية السمائيين بمدينة شرم الشيخ، لقداس سبت الفرح أو ما يعرف بسبت النور، وسط إجراءات احترازية مشددة.

الأنبا «أبوللو» يترأس قداس سبت الفرح

ومن المقرر أن يترأس الأنبا أبوللو، أسقف جنوب سيناء، ورئيس دير القديس موسي النبي، صلاة القداس الإلهي لسبت الفرح، وسط حضور الآباء الكهنة الشمامسة، وعدد محدود من المواطنين تطبيقًا للإجراءات الاحترازية .

ويأتي الاحتفال بسبت الفرح، عقب الجمعة العظيمة وقبل أحد القيامة أو عيد الفصح، وهو اليوم الذى قضاه يسوع المسيح في قبره، بعد موته مصلوبًا، قبل أن يقوم من موته، بحسب المعتقد المسيحي، وتمتزج فيه ألحان الفرح بالحزن .

وعقب قداس سبت النور يبدأ الأقباط الصوم بالانقطاع عن الطعام والمشروبات حتى نهاية قداس عيد القيامة في الساعات الأولى من فجر الغد .

الحج وزيارة الأماكن المقدسة بالقدس من طقوس الأقباط في أسبوع الآلام

ويحرص الأقباط في أسبوع الآلام من كل عام على الذهاب للحج وزيارة الأماكن المقدسة بالقدس، والتي شهدت أحداث أسبوع الآلام والاحتفال بالقيامة ويطلق على من يؤدى تلك الزيارة اسم «مقدس».

وكانت فعاليات قداس الجمعة العظيمة، انطلقت داخل كاتدرائية السمائيين بمدينة شرم الشيخ، أمس، وسط إجراءات احترازية مشددة، بحضور العشرات من أقباط مدينة شرم الشيخ، وعدد من السائحين.

وترأس الأنبا أبوللو، أسقف جنوب سيناء، ورئيس دير القديس موسي النبي، قداس اليوم الجمعة، والمعروف بالجمعة العظيمة أو جمعة الألام، لأداء الصلوات والطقوس المختلفة، وذلك بحضور نسبة 25% فقط من إجمالي سعة كاتدرائية السمائيين.

وشددت الكنسية على اتباع الإجراءات الاحترازية بداية من دخول الكنيسة عبر بوابة التعقيم الخاصة بها، وقياس درجة الحرارة، بجانب ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي لضمان عدم الإصابة بفيروس كورونا.

كما شددت مديرية أمن جنوب سيناء، حملات لتأمين كنائس المحافظة خلال قداس الجمعة الحزينة، من خلال تعزيز أفراد الشرطة بمحيط الكنائس، إلى جانب توفير مدرعات، وعدد من سيارات الإطفاء، بالإضافة إلى تواجد خبراء المفرقعات بكل كنيسة للتمشيط المستمر لضمان توفير المناخ الآمن للأقباط خلال أداء الصلوات والقداس.