الهند تشكر السيسي على تضامن مصر معها: رسالة كريمة في مرحلة صعبة من الوباء

أعرب مصدر دبلوماسي مطلع بسفارة الهند عن تطلع الهند إلى العمل عن كثب مع مصر على كل مستويات التعاون، خصوصًا في ضوء أزمة فيروس كورونا المستجد، حيث تشهد الهند محنة غر مسبوقة في مواجهة الفيروس.

وأضاف المصدر، في بيان رسمي أصدَرته سفارة الهند: «تود الهند كذلك أن تتوجه بالشكر لرئيس الجمهورية المصري الرئيس عبدالفتاح السيسي على رسالته الكريمة التي عبر خلالها عن تعاطف مصر وتضامنها مع الهند- حكومةً وشعباً- خلال هذه المرحلة الصعبة من الوباء».

وعرضت شركة «جلعاد» للعلوم الصيدلانية الحيوية 450 ألف جرعة من دواء «ريميدسيفير» المضاد للفيروسات، بينما تتوقع الهند الحصول على 300 ألف جرعة من «ريميدسيفير» من مصر قريبا، وفق المصدر الدبلوماسي المطلع بسفارة الهند.

السيسي يقدم التعازي لحكومة الهند وشعبها في ضحايا فيروس كورونا

وقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس التعازي لحكومة الهند وشعبها، في ضحايا جائحة كورونا. وكتب الرئيس السيسي عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: «بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن الشعب المصري، أتقدم بخالص التعازي إلى حكومة الهند وشعبها الصديق في ضحايا جائحة كورونا».

وتابع: «نأمل في أن تتمكن من تجاوز هذه الفترة العصيبة في أسرع وقت ممكن، متمنين الشفاء العاجل لجميع المصابين والسلامة للشعب الهندي الصديق، وأؤكد تضامن مصر الكامل مع الهند في جهودها لمواجهة هذه الظروف».

الهند تتوقع وصول 300 ألف جرعة من لقاح كورونا من مصر

كما تتوقع الهند الحصول على 300 ألف جرعة من عقار «فافيبيرافير» من روسيا والإمارات العربية المتحدة وشحنات من عقار توسيليزوماب من ألمانيا وسويسرا.

ومن المأمول أنه بفضل الجهود المشتركة للجميع، أن يتمكن نظام الرعاية الصحي في الهند الذي يلقى دعم الحكومة ودعم دولي أن يتجاوز الموجة الثانية بنجاح والعودة بالمنحنى للمعدلات المعتادة.

أزمة فيورس كورونا في الهند تواصل تفاقمها

وواصلت أزمة فيروس كورونا في الهند تفاقمها، حيث أعلن اليوم تسجيل قرابة 402 ألف حالة أصابة بالفيروس في رقم قياسي عالمي غير مسبوق، ليرتفع إجمال عدد الإصابات إلى 18 مليونًا و700 ألف حالة.

كما أعلن عن 3523 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي عدد الوفيات بفيروس كورونا في الهند إلى أكثر من 211 ألف منذ بداية الجائحة.

ومددت العاصمة الهندية نيودلهي، اليوم، الإغلاق الذي تفرضه لاحتواء وباء كوفيد 19 لمدة أسبوع، وفق ما أعلن رئيس وزراء المدينة، وسط تفاقم كبير في عدد الإصابات والوفيات.