شروط الحصول على قرض السيارة الصيني من بنكي الأهلي ومصر

تلبية رغبات العملاء هدف يطمح له الكثير من البنوك ومن بين الخدمات التي تعمل المؤسسات البنكية على توفيرها هي القروض ومنها قرض السيارة الصيني، إذ تقدم البنوك لعملائها باقة متنوعة من برامج على هذا القرض للموظفين وأصحاب المهن الحرة.

وفي إطار سلسلة الخدمات اليومية التي يقدمها «الوطن» لعملاءه يستعرض تفاصيل قرض السيارة الصيني في بنكي الأهلي المصري ومصر، وذلك استمرارًا لسلسلة الخدمات اليومية التي تقدمها الرجيدة لقراءها على مدار الساعة.

تفاصيل قرض السيارة الصيني

قرض السيارة الصيني من بنك مصر

- قيمة القرض: من 15 ألف جنيه وتصل إلى 750 ألأف جنيه.

- نسبة التمويل: تصل إلى 80% من قيمة السيارة.

- مدة السداد: من سنة وتصل إلى 7 سنوات.

- نسبة الفائدة: تتراوح بين 17.5% و18.5% متناقصة (9.73% ثابتة).

شروط قرض السيارة الصيني من بنك مصر

- الحد الأدنى للراتب الشهري: 1000 جنيه لموظفي القطاع الحكومي، و2000 جنيه لموظفي القطاع الخاص.

- السن: لا يقل عن 21 عامًا ولا يزيد عن 60 عامًا عند سداد آخر قسط من القرض.

قرض السيارة الصيني من البنك الأهلي المصري

- قيمة القرض: يبدأ من 20 ألف جنيه ويصل إلى 100 ألف جنيه.

- تمويل يصل إلى 70% من سعر السيارة.

- فترة السداد: تبدأ من سنة وحتى 4 سنوات.

- الفائدة: 16.5% متناقصة سنويًا، دون ضامن، ودون مصاريف استعلام ائتماني.

- برامج متنوعة لكافة قطاعات العملاء.

شروط ومصاريف قرض السيارة الصيني من البنك الأهلي المصري

- حد أدنى لصافي الدخل الشهري يبدأ من 1500 جنيه.

- ألا يقل عمر المقترض عن 21 سنة ولا يزيد على 60 سنة في نهاية القرض للموظفين، و65 سنة لأصحاب الأعمال والمهن الحرة.

- يتمّ سداد نسبة مصاريف إدارية من مبلغ التمويل مرة واحدة مقدمًا (وفقًا والسياسة المعتمدة) .

- عمولة السداد المبكر للقرض (الكلي والجزئي) 3% حتى 5 سنوات، و3.5% أكثر من 5 سنوات من المبلغ المطلوب سداده.

- غرامة تأخير القسط 2% من المبلغ المستحق ولم يسدد.