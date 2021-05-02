«بسبب نشر صور بنته».. تفاصيل مقتل كهربائى على يد شقيقين بالبساتين

«صور فاضحة نشرها شقيقين لفتاة 16 سنة بين سكان المنطقة في البساتين»، كانت البداية لواقعة إطلاق النار، حيث حصل نشر الشقيقين صور الفتاة الخاصة التي حصلوا عليها من هاتف صديقتها في عرب المعادي بالبساتين.

وفور علم والد الفتاة بالأمر توجه إلى الشقيقين لمعاتبتهما على فعلتهما ليكون ردهما توجيه «السباب والشتائم» ليحتدم النقاش ويصل إلى مشادة كلامية تطورت إلى مشاجر، أمسك الشقيقان خلالها سلاحا ناريا وأطلقا النار على والد الفتاة «أحمد. س»، 37 عاما كهربائي ما أدى لتعرضه لإصابات بالغة يرقد على إثرها فاقدًا للوعي داخل المستشفى.

تلقي البلاغ

البداية تلقي قسم شرطة البساتين بلاغا من الأهالي يفيد بحدوث مشاجرة بين شقيقين وكهربائي، أصاب خلالها الشقيقين المجنى عليه بطلق ناري في الجهة اليسرى في منطقة الصدر، على الفور انتقلت قوة من القسم لمكان الواقعة فأخبرهم الأهالي أنه تم نقله لمستشفى قصر العيني لإسعافه.

تكثيف التحريات حول الواقعة

توجهت القوة إلى مستشفي القصر العيني للوقوف على حالة المجني عليه، والذي قرر الأطباء وفاته نتيجة الإصابة بطلق ناري في الجهة اليسرى في منطقة الصدر، وعليه تم تكثيف التحريات للوقوف على أسباب الواقعة.

مناقشة الشهود

وبالانتقال لمكان الواقعة ومناقشة الشهود، أقرت شقيقه المجني عليه والتي تقيم معه بذات العنوان، بحدوث مشاجرة بين شقيقها واثنين أشقاء هم «ش. ن» و «م. ن»، بسبب التشهير بنجلة شقيقها عن طريق الحصول على صور خاصة بها من هاتف إحدى صديقاتها ونشرها على الهواتف المحمولة لشباب المنطقة.

وعليه قرر الأب معاتبتهما فاطلقوا عليه الرصاص، وتم تحرير المحضر اللازم ضد المتهمين، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وتتولي النيابة العامة التحقيق وقررت حبسهم بتهمة الشروع في قتل المجني عليه.