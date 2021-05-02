أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 2-5-2021 في مصر

بالتزامن شهر رمضان، شهدت الأسواق تذبذبًا في الأسعار، نظرا لزيادة الطلب والإقبال على الشراء من قبل المواطنين، واستمرارًا للخدمات اليومية التي تقدمها «الوطن» لمتابعيها، نستعرض في السطور الآتية أسعار الخضروات والفاكهة، اليوم الأحد الموافق 2 مايو، في السوق المصرية، والتي يهتم بها الكثيرين لتجهيز الأطعمة والأكلات المختلفة، والتي جاءت كما يلي:

أسعار الخضروات اليوم في مصر

سعر الكوسة

وسجل سعر الكوسة في الأسواق اليوم 3 إلى 6 جنيهات للكيلو.

سعر الملوخية

كما تراوح سعر الملوخية اليوم من 7 إلى 11 جنيهًا للكيلو.

سعر الجزر

وتراوح سعر الجزر اليوم من 1.5 إلى 3 جنيهات للكيلو.

سعر البامية

وتراوح سعر البامية في الأسواق من 30 إلى 40 جنيهًا للكيلو.

سعر البسلة

فيما تراوح سعر البسلة بين 3 إلى 6 جنيهات للكيلو.

سعر السبانخ

ووصل سعر السبانخ إلى 5 جنيهات للكيلو.

سعر الثوم

وتراوح سعر الثوم من 5 إلى 9 جنيهات للكيلو.

سعر الفلفل الألوان

وتراوح سعر الفلفل ألوان من 15 إلى 25 جنيهًا للكيلو.

سعر الخس الكابوتشي

كما سجل سعر الخس الكابوتشي في الأسواق اليوم نحو 5 جنيهات للواحدة.

سعر الطماطم

تراوح سعر الطماطم اليوم بين 1.5 و2.75 جنيه للكيلو.

سعر البطاطس

واستقر سعر البطاطس في الأسواق من 1.5 إلى 3 جنيهات للكيلو.

سعر البصل

تراوح سعر كيلو البصل من 1.5: 4.5 جنيه.

سعر الفاصوليا

وبلغ سعر الفاصوليا نحو 10 جنيهات للكيلو.

أسعار الفاكهة في مصر اليوم

سعر الموز

بلغ سعر كيلو الموز في الأسواق نحو 10 جنيهات.

سعر الجوافة

وسجل سعر كيلو الجوافة في الأسواق اليوم نحو 8 جنيهات.

سعر الرمان

كما يتراوح سعر الكيلو جرام من الرمان اليوم، بين 5 إلى 10 جنيهات.

سعر الفراولة

ووصل سعر كيلو الفراولة في الأسواق إلى 10 جنيهات.

سعر البرتقال

وبلغ سعر كيلو البرتقال نحو 10 جنيهات.