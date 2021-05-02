محافظة القاهرة تخصص رقم لـ«شكاوى ومخالفات البناء»

خصصت محافظة القاهرة، الخط الساخن رقم 15496 للإبلاغ عن أى شكاوى أو مخالفة بنائية أو التعامل مع أى عقار أو وحدة سكنية دون الرجوع الي الأحياء، للتأكد من التراخيص حفاظا على أموالهم وأرواحهم.

وقال اللواء إبراهيم عوض، سكرتير مساعد محافظة القاهرة، إنه على أى مواطن التجاوب والابلاغ الفورى على أى مخالفة حديثة حتى يتم التعامل الفورى معها بإزالة المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحويل المخالف للنيابة.

إزالة أى مخالفات

وأكد عوض عدم تهاون أجهزة المحافظة في إزالة أى مخالفات بناء حديثة مهما كان حجمها أو موقعها دون استثناء لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة، مشيرا إلى توجيه محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، لرؤساء الأحياء باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية ومواصلة المتابعة على مدار اليوم لرصد أى أعمال بناء مخالف والتعامل الفورى معها.

فتح باب رخص البناء

من ناحية أخرى، أعلنت محافظة القاهرة عن فتح باب تلقى طلبات تراخيص البناء بحى مصر الجديدة لمدة شهرين وبعدها يتم التعميم بكل الأحياء لضبط منظومة العمران وفق منظومة التراخيص الجديدة للقضاء على البناء العشوائى ووقف فوضى التراخيص وتطبيق اشتراطات البناء الجديدة بما يحقق الصالح العام ومصلحة المواطنين .

أهمية المراكز التكنولوجية

ولفتت إلى أن دور المراكز التكنولوجية فى تراخيص البناء سييبدأ باستلام الملف بالكامل ثم تحويله إلى الجامعة وبعد فحص الطب والموافقة عليه يعود الطلب للمركز التكنولوجى ويحصل على الموافقة والختم ثم لجنة الفحص وأخيراً الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتفحص الرخصة وأعمال البناء وتصدر رخصة مؤمنة من مركز الوثائق المؤمنة للعقار على أن يصدر خطابات للمرافق بأن العقار جاهز لادخال المرافق.

فحص طلبات التصالح

وأكدت أنه جارى حاليا فحص طلبات التصالح فى مخالفات البناء بعد غلق باب تلقى طلبات التصالح من قبل لجان فنية حتى يتم التصالح على المخالفات التى أقرها قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020.