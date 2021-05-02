حظك اليوم الأحد 2-5-2021 برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي
كتب:
الوطن
12:05 ص | الأحد 02 مايو 2021
برج السرطان
يعرف عن مولود برج السرطان في الحب أنّه يكون حذرًا في البداية، وقد يقوم بإعداد سلسلة من الاختبارات لشريكه المحتمل، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.
حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني
القمر يقترن مع بلوتو في مواجهة برجك.. حاول اليوم أن تكون ملاحظا ومراقبا معظم الوقت خاصة في توقيع الأوراق.
حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي
إذا كنت متزوجا تجنب العصبية وتحكم اليوم في حساسيتك الشديدة.
ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة غادة عبدالرازق، ويوافق تاريخ ميلادها 6 يوليو.