حظك اليوم الأحد 2-5-2021 برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي

يعمل مولود برج العذراء على تحقيق النجاحات والإنجازات دائما لإرضاء شعوره، وتستعرض «الوطن» حظك اليوم والتوقعات الفلكية لبرج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد في إطار الخدمات اليومية المستمرة التي تقدمها لقرائها ومتابعيها.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

الوضع الفلكي داعم وقد يهديك أناسا مخلصين وقد تقضي اليوم معهم أوقاتا عذبة.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

اقتران القمر مع بلوتو في منزل الحب يدعم اليوم خطواتك وتتيسر أمورك العاطفية.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان وائل كفوري، ويوافق تاريخ ميلاده 14 سبتمبر.