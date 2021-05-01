«فودة» يتفقد مقصد العائلة وشاليهات شاطئ الفيروز بطور سيناء

قام اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت، بجولة تفقدية بمدينة طور سيناء، تابع خلالها عددًا من المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها، ضمن أعمال المرحلة الثانية لتطوير مدينة طور سيناء، يرافقه المهندسة إيناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء، واللواء أيمن محمد الشريف السكرتير العام، واللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد، وعددًا من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

مقصد العائلة لإحياء التراث السيناوي ومكانًا ترفيهيًا للعائلات

وتابع المحافظ أعمال التشطيبات النهائية لـ «مقصد العائلة»، المجاور لشارع 306، والواقع على كورنيش مدينة طور سيناء، ويعد امتداد لشارع 306، ويهدف لتوفير فرص عمل جديدة للشباب، وإحياء التراث السيناوي، كما يعد مكانًا ترفيهيًا للعائلات.

وقال المحافظ إن مقصد العائلة يُقام على مساحة 5 آلاف و500 متر مربع، ويشمل «ممشى ومضمار للدراجات الهوائية، وأماكن انتظار للدراجات، ومناطق ألعاب الأطفال، وأماكن للألعاب الترفيهية، وأماكن جلوس لمرافقي الأطفال من الأسر والعائلات، وأماكن جلوس عامة، ومناطق لتناول المأكولات والمشروبات»، بالإضافة إلى وحدات بعدد 2 كونتينر لتوفير 8 محال لخدمة الزوار، ووحدة تحكم، ووحدتين آخرين، ودورات مياه، ومنطقة ملاهي متكاملة، ومسرح صيفي لعرض الفلكلور السيناوي للزائرين.

تجهيز 10 شاليهات بشاطئ الفيروز لزائري مدينة الطور

تفقد المحافظ خلال الجولة، 10 شاليهات بشاطئ الفيروز، لمتابعة أعمال التجهيز وفرش بهم.

وأكد المحافظ أنه سيجرى استخدام الشاليهات لزائري شاطئ طور سيناء، بمقابل رمزي «مقابل خدمة»، وأقيمت الشاليهات ضمن أعمال تطوير مدينة طور سيناء، وإنشاء شاطئ عام بالمدينة للأهالي لأول مرة.

محافظ جنوب سيناء يتابع مبادرة صحة المرأة

تابع محافظ جنوب سيناء أثناء زيارته لمدينة طور سيناء، مبادرة صحة المرأة تحت عنوان «الست المصرية هي صحة مصر»، للكشف المبكر عن سرطان الثدي، الذي يعد من أكثر الأنواع انتشارا في العالم، والمقامة بمكان مفتوح بجوار شارع 306 على كورنيش المدينة والتي تنفذها مديرية الصحة بجنوب سيناء.

وكان في استقباله الدكتور أيمن رضا وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، الدكتورة أماني الدمرداش، مدير إدارة الرعاية الأساسية، الدكتور حازم محمود مباشر، مدير الإدارة الصحية بطور سيناء، وعلا أبوزيد، مسئول الإعلام بإدارة طور سيناء الصحية، وعدد من فريق التمريض، والرائدات الريفيات وغيرهم من فريق العمل بالصحة.

وأشاد محافظ جنوب سيناء بالجهد المبذول لجميع المشاركين بالمبادرة، التي شهدت إقبالًا كثيفًا من المواطنات، وناشد المحافظ باقي السيدات، بضرورة الكشف ضمن أعمال المبادرة التي تقدم لأهالي المحافظة بالمجان.

وقدم محافظ جنوب سيناء الشكر لرئيس الجمهورية لاهتمامه بصحة المواطنين المصريين عامة ومواطني جنوب سيناء خاصة.

وشهدت المبادرة إقبالًا كثيفًا من قبل السيدات والفتيات، خلال الأيام الماضية، بمقر الفحص الجديد أمام موقف الطور الجديدة، والجبيل في العاصمة طور سيناء.

وكانت الإدارة الصحية بطور سيناء، أعلنت أن الحملة تستهدف جميع المراحل العمرية، بدءا من الساعة السابعة مساءً.