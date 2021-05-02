ما هو عيد القيامة عند المسيحيين؟ مرتبط بانتهاء الصوم الكبير

تساؤلات عديدة شهدتها محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية عن «ما هو عيد القيامة عند المسيحيين»، الذي يحتفل به الأقباط بداية من الصلوات اليوم، وهو ما تستعرضه «الوطن» في تقريرها هذا، للإجابة على السؤال الأكثر انتشارًا منذ ساعات وهو: ما هو عيد القيامة عند المسيحيين؟

ما هو عيد القيامة عند المسيحيين

ونستعرض خلال تقرير «ما هو عيد القيامة عند المسيحيين»، بحسب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أبرز المعلومات عن عيد القيامة عند المسيحيين، وهو الذي يسبقه ما يعرف بأسبوع الآلام، الذي يبدأ بأحد الشعانين أو أحد السعف وهو ذكرى دخول المسيح للقدس، حيث يستمر هذا الأسبوع حتى ما يعرف بسبت النور، الذي يحدث فيه ما يعتقد المسيحييون بأنه معجزة خروج «النار المقدسة» من قبر المسيح الواقع بكنيسة القيامة في القدس المحتلة.

عيد القيامة عند المسيحيين

وفي إطار تقرير «ما هو عيد القيامة عند المسيحيين؟»، نستكمل بعض المعلومات، حيث إنه مرتبط بانتهاء الصوم الكبير، ويطلق عليه عدة أسماء من بينها «عيد الفصح القبطي»، وعيد القيامة القبطي، وعيد القيامة المجيد، وهو واحد من أكثر الأيام القبطية الأرثوذكسية التي يحتفل فيها المسيحيون في مصر، ويرتبط عيد القيامة المجيد عند المسيحيين بموعد شم النسيم، الذي يأتي في اليوم التالي لعيد القيامة المجيد عند المسيحيين.

ويأتي عيد القيامة عند المسيحيين، هذا العام في ظروف استثنائية، وقد اعتذرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عن عدم سماحها بعمل أية تغطيات صحفية وإعلامية لقداس عيد القيامة المجيد، وذلك نظرا للظروف الحالية جراء تفشي فيروس كورونا.

وكان البابا تواضروس الثاني، صلى مساء اليوم قداس عيد القيامة المجيد لعام 2021 في الكاتدرائية المرقسية الكبرى بالعباسية، بمشاركة عدد من الأساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالقاهرة، وكهنة كنائس الكاتدرائية، وخورس الكلية الإكليريكية بقيادة الأرشيدياكون إبراهيم عياد، مع مشاركة أعداد محدودةع من الشعب وغياب كامل للمهنئين في ظل القيود التي تفرضها الإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.