ننشر موازنة المؤسسات الدينية للعام المالي الجديد: 20 مليار جنيه للأزهر

يناقش مجلس النواب، خلال الأسابيع المقبلة، مشروع الموازنة الجديدة للدولة، وتنشر «الوطن» موازنة المؤسسات الدينية - تحت بند خدمات دينية ومجتمعية- تشمل الأزهر الشريف، ووزارة الأوقاف، والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. فيما تتبع موازنة دار الإفتاء وزارة العدل وقطاع المحاكم.

ويبلغ إجمالي الموازنة المتوقعة للأزهر الشريف بمشروع الموازنة الجديدة للدولة بالسنة المالية 2022/2021 نحو 19 مليارا و910 ملايين و330 ألف جنيه، وذلك مقابل 17 مليارا و 948 مليونا و652 ألف جنيه في السنة المالية الحالية، بزيادة مليار و961 مليونا 678 ألف جنيه بنسبة 10.9%.

ووفق «بيان التقييم الوظيفي» للموازنة الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه، تبلغ موازنة ديوان عام وزارة الأوقاف، 14 مليارا و560 مليونا و898 ألف جنيه، مقابل 13 مليارا و527 مليونا و75 ألف جنيه، في العام المالي الحالي، بزيادة أكثر من مليار جنيه وبنسبة زيادة تقترب من 8%.

كما تبلغ موازنة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية 28 مليونا و780 ألف جنيه، مقابل 25 مليونا و496 ألف جنيه، بزيادة 3 ملايين و284 ألف جنيه، بزيادة 12.9%.

ويبلغ حجم الموازنة الجديدة لدار الإفتاء المصرية، 295 مليونا و510 آلاف جنيه، مقابل 219 مليونا و510 آلاف جنيه، بزيادة 76 مليون جنيه عن العام المالي الحالي، بنسبة تصل إلى 34.5%

ويبلغ إجمالي موارد الموازنة العامة للدولة، 2 تريليون و461 مليار جنيه، مقسمة إلى 2 تريليون مليار للجهاز الإداري للدولة، و185 مليارا و953 مليون جنيه للإدارة المحلية.

ويبلغ حجم إيرادات الدولة بالموازنة العامة الجديدة، وفق مشروع الموازنة، تريليونا و365 مليار جنيه. فيما بلغ حجم الضرائب المتوقعة ضمن الإيرادات بموازنة العام المالي المقبل، 983 مليار جنيه، أبرزها 370 مليار جنيه ضرائب على الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالية، وتريليون و837 مليار جنيه مصروفات الموازنة، ويبلغ حجم مصروفات الموازنة العامة للدولة المتوقعة، تريليونا و837 مليار جنيه، فيما يبلغ حجم باب الأجور والتعويضات للعاملين بالدولة 362 مليار جنيه، بينها 171 مليارا و213 مليون جنيه للجهاز الإداري للدولة، و142 مليارا و320 مليون جنيه للإدارة المحلية.

وتبلغ مخصصات العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة 2 مليار و762 مليون جنيه، ومخصصات المنحة الشهرية 340 مليون جنيه.