مصدر أمني يكشف تفاصيل خلع شاب لملابسه في محطة مترو السادات

كشف مصدر أمني مسؤول تفاصيل خلع شاب لملابسه داخل محطة مترو أنفاق «السادات»، مؤكدًا أن الشاب كان يحمل زجاجة في يده وظهرت عليه علامات عدم الاتزان، حيث خلع ملابسه مطالبًا بحل مشاكله.

كلام غير مفهوم

وأشار المصدر إلى أن الشاب ردد كلاما غير مفهوم، متوقعًا بأن يكون لديه مشكلة نفسية حيث يجري الآن فحصه من الجهات المسؤولة للوقوف على أسباب قيامه بهذه الواقعة.

بدء التحقيقات

وأكد المصدر أن قوات الأمن اصطحبت الشاب إلى نقطة الشرطة الموجودة بالمحطة حيث جرى تحرير محضر بالواقعة، وتوالت التحقيقات مع الشاب.

من جانبهم، قال شهود عيان إن المواطنين تجمعوا حول الشاب فور خلع ملابسه، حيث ردد الشاب كلامًا غير مفهوم، لكن قوات الأمن تمكنت من إيقافه واصطحابه قبل خلع ملابسه بالكامل.

شهود عيان

وأشار شهود العيان إلى أن حركة المترو لم تتعطل خلال هذه الواقعة، حيث لم تستغرق هذه الواقعة سوى دقائق بسيطة، حتى اصطحب رجال الأمن الشاب إلى غرفة الشرطة الموجودة بالمحطة.