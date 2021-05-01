تعرف على ضيف حلقة برنامج العرافة بسمة وهبة اليوم

كشفت قناة «المحور» عن ضيف حلقة برنامج العرافة بسمة وهبة اليوم السبت؛ إذ تستضيف في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، المخرج محمد سامي.

ويحل محمد سامي ضيفا على حلقة اليوم من برامج العرافة بسمة وهبة، حيث يتطرق خلال البرنامج إلى عدد من الأزمات في حياته المهنية، وعلاقته بزوجته الفنانة مي عمر والجدل المصاحب لهم طوال الوقت، كما يكشف عددا من الأسرار في حياته الشخصية.

محمد سامي ضيف حلقة برنامج «العرافة» بسمة وهبة اليوم

وكانت الإعلامية بسمة وهبة، قد انتقلت إلى قناة المحور، بشأن تقديم برنامج جديد في رمضان 2021، وهو ينتمي لنوعية برامج الهارد توك شو، وهي التجارب التليفزيونية التي اعتادت على تقديمها، لعلّ أبرزها تجربتها في برنامج «شيخ الحارة» عبر قناة «القاهرة والناس».

وحاورت بسمة وهبة، عبر برنامج العرافة، عددا كبيرا من مشاهير الفن والرياضة، منهم الفنانة اللبنانية مايا دياب، والمطرب الشعبي عبدالباسط حمودة، والفنان إيمان البحر درويش، والإعلامي الرياضي عبدالناصر زيدان، ومحمود عبدالمنعم كهربا، وتصدّرت غالبية الحلقات مؤشرات محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي بسبب جرأة الضيوف في الإجابة على التساؤلات التي أوقعت بعضهم في مشاكل بعد عرض البرنامج.

يذكر أنّ بسمة وهبة، اشتهرت من خلال تقديمها لبرامج دينية على قناة إقرأ، من أبرزها «قبل أن تحاسبوا»، قبل أن تبتعد عن المجال الفني لفترة، لتعود من خلال تقديم برامج فنية، وحققت نجاحًا كبيرًا من خلالها.

يتواجد المخرج محمد سامي في سباق الدراما الرمضانية 2021، بمسلسل «نسل الأغراب» حيث يجمع أحمد السقا وأمير كرارة للمرة الأولى معا، بمشاركة مجموعة كبيرة من نجوم الفن من أبرزهم الفنانة مي عمر، دياب، إدوارد، نجلاء بدر أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامي، سلوى عثمان، تأليف وإخراج محمد سامي.