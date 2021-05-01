آخر أخبار كورونا في الهند.. رقم قياسي جديد في الإصابات اليومية

سجلت الهند، اليوم السبت، أكثر من 400 ألف إصابة جديدة بكورونا ليتجاوز العدد لأول مرة 19 مليون مصاب في البلاد.

ووفقًا لبيانات وزارة الصحة الاتحادية، سجلت الهند، 401993 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما رفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الهند، إلى 19164969.

وفي الوقت نفسه، لقى ما لا يقل عن 16 مريضًا من كورونا وممرضتان مصرعهم بعد اندلاع حريق في وحدة العناية المركزة بمستشفى في منطقة بهاروش يوم السبت.

وحطم السكان المحليون النوافذ الزجاجية وأنقذوا المرضى الآخرين. وقالت المصادر إنه كان هناك حوالي 27 مريضا في جناح العناية المركزة وقت الحريق، وجرى نقلهم إلى المستشفيات الخاصة القريبة.

وارتفعت الإصابات اليومية منذ بداية أبريل الماضي، إذ يلقي بعض الخبراء باللوم على التجمعات الدينية الجماهيرية والتجمعات السياسية، ما أدى إلى تفاقم الأوضاع التي جعلت الحكومة غير مستعدة.

وقال خمسة علماء لـ«رويترز» إن منتدى للمستشارين العلميين أقامته الحكومة، حذر المسؤولين في أوائل مارس الماضي، من ظهور نوع جديد وأكثر عدوى في البلاد.

وقال أربعة من العلماء إنه على الرغم من التحذير، فإن الحكومة الفيدرالية لم تسع لفرض قيود كبيرة لاحتواء انتشار الفيروس. وحضر الملايين، بدون ارتداء الكمامات إلى حد كبير، التجمعات الدينية والتجمعات الانتخابية التي نظمها رئيس الوزراء مودي، وزعماء حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم، وسياسيون معارضون.

وحظر الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الجمعة، دخول المسافرين القادمين من الهند الى الولايات المتحدة، في قيود ستدخل حيز التنفيذ يوم الثلاثاء المقبل.

كما فرضت دول ومناطق أخرى قيودًا على السفر إلى الهند، بما في ذلك أستراليا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وسنغافورة. وأوقفت كندا وهونغ كونغ ونيوزيلندا جميع الرحلات التجارية مع الهند.