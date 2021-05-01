للمرة الأولى.. كنائس الإسكندرية تقيم أكثر من قداس لعيد القيامة

أقامت كنائس الإسكندرية، أكثر من قداس لعيد القيامة المجيد، حيث وصل الأمر في بعض الكنائس إلى إقامة 4 قداسات لليلة العيد، للحد من الزحام الشديد الذي يشهده قداس العيد، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وقامت الكنائس بإقامة أكثر من دفنة لصورة المسيح خلال صلوات الجمعة العظيمة، أمس، حيث تم إقامة 4 دفنات أو أقل حسب عدد قداسات القيامة التي تقيمها كل كنيسة لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الحضور، وهو أمر لم يكن يحدث من قبل.

إعادة توزيع لكهنة العموم بسبب زيادة قداسات عيد القيامة

وحرص الآباء الأساقفة الخاصين بقطاعات الإسكندرية، وهم: الأنبا بافلي أسقف عام قطاع المنتزه وشباب الإسكندرية، الأنبا إيلاريون، أسقف عام كنائس غرب الإسكندرية، والأنبا هيرمينا أسقف قطاع شرق الإسكندرية، على إعادة توزيع الكهنة العموم الذين تم رسامتهم في الفترة السابقة، على الكنائس التي تحتاج إلى عدد كهنة أكبر في ظل زيادة عدد القداسات نتيجة الوضع الصحي.

بطريركية الإسكندرية تعتذر عن استقبال المهنئين

أعلنت بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية، يوم الثلاثاء الماضي، عن تقدمها بخالص الشكر والتقدير، إلى المهنئين بعيد القيامة المجيد، لافتين إلى أنه نظرًا للظروف الصحية الحالية تعتذر هذا العام عن استقبال أي مهنئين بالأعياد، موضحين: «نكتفي باستقبال التهنئة على البريد الإلكتروني مصلين أن يرفع الله الوباء عن العالم ويشفي كل مريض».

فيما حرص كهنة الكنائس بمشاركة البيان الرسمي، الذي وجه من خلاله البابا تواضروس الثاني، رسالة إلى كهنة كنائس الإسكندرية، طالبهم بالالتزام بمراجعة أسماء المصلين المسجلة أسماؤهم في كشوف الحاجزين للصلاة «كل في كنيسته»، والاعتذار بشكل قاطع لمن يعلمون بإصابته أو إصابة أحد أفراد أسرته بفيروس كورونا حاليا أو مؤخرا، عن عدم استقبالهم للصلاة في الكنيسة، واستبعاد أسمائهم من الكشوف.