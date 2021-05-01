مسلسل نسل الأغراب الحلقة 19.. عساف يتنازل عن الذهب ويتسلم والدة كرارة

كان الجمهور على موعد اليوم مع الحلقة الجديدة من مسلسل نسل الأغراب الحلقة 19 لأحمد السقا وأمير كرارة على شاشة قناة «أون إي».

مسلسل نسل الاغراب الحلقة 19

وشملت أحداث مسلسل نسل الأغراب الحلقة 19، الكثير من الأحداث والمفاجآت بين أبطال العمل وعلى راسهم بطلي العمل عساف الغريب، الذي يجسد دوره الفنان أحمد السقا وغفران الغريب، الذي يجسد دوره الفنان أمير كرارة.

وبدأت أحداث مسلسل نسل الأغراب الحلقة 19 بمشهد لدهب التي تجسد دورها الفنانة نجلاء بدر، وقد ذهبت لغفران الغريب وتخبره بأن والدته مع الغجر وليست مع عساف كما أوهمه.

ولكن كانت المفاجآت خلال الأحداث بأن عساف نفذ طلب كبير الغجر منه في الحلقات الماضية بأن يسلم له الذهب الخاص بعائلة الأغراب مقابل أن يسلمه الست شامية والدة غفران الغريب وبالفعل وافق عساف، وخلال الحلقة 19 سلمه الذهب واستلم عساف والدة غفران الغريب.

وتتوالى الأحداث وقد ذهب غفران الغريب لكبير الغجر بكري، للبحث عن والدته الست شامية هناك بناء على ما أخبرته به دهب، ولكنه لم يجده فأخبر والدته بأن ابنها يخبئ الست شامية، وأنه لن يذهب من هذا المكان إلا بعد أن تسلمها له.

مسلسل نسل الاغراب

مسلسل نسل الأغراب، من بطولة أحمد السقا وأمير كرارة ودياب وفردوس عبد الحميد ونجلاء بدر وإدوارد ومي عمر وأحلام الجريتلي ومحمد جمعة ومحمد مهران وأحمد مالك وأحمد داش وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف واخراج محمد سامي.

موعد عرض مسلسل نسل الأغراب

يذكر أن مسلسل نسل الأغراب يذاع يوميا فى تمام الساعة 8 مساء، على شاشة قناة «أون إي».