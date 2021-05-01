مع إعلان التنمية المحلية فتح باب رخص البناء، يتساءل المواطنون عن رسوم إصدار رخص البناء في الاشتراطات الجديدة، أكدت وزارة التنمية المحلية أن رسوم إصدار رخص البناء في الاشتراطات الجديدة تتضمن سداد ألف جنيه لعمل شهادة المطابقة وخطابات المرافق المؤمنة، وتحديد قيمة أعمال التصميمات، التي تقوم بها نقابة المهندسين، حسب المساحة التي يتم البناء عليها، علاوةً على رسوم مراجعة التراخيص في الجامعات تحدد وفق المساحة، وتسدد رسوم التراخيص في المركز التكنولوجي، وفقاً لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 بلا أي تغيير.

رسوم نقابة المهندسين

وفيما يتعلق بتكلفة أعمال التصميم التي تخص نقابة المهندسين في رسوم إصدار رخص البناء في اشتراطات البناء الجديدة فهي على سبيل المثال مساحة الأرض 200 متر مربع، أي مساحة الدور الواحد 140 متراً مربعاً، وإجمالي مسطحات 700 متر مربع، تكلفتها 22 ألفا و400 جنيه، أما مساحة الأرض 400 متر مربع، أي مساحة الدور 280 متراً مربعاً، بإجمالي مسطحات 1400 متر مربع، تكلفتها 39 ألفا و200 جنيه، أما مساحة الأرض 600 متر مربع، أي مساحة الدور 420 متراً مربعاً، بإجمالي مسطحات 2100 متر مربع، تكون التكلفة 50 ألفا و400 جنيه، وإذا كانت مساحة الأرض 800 متر مربع، تبلغ تكلفتها 56 ألف جنيه، أما مساحة الأرض 1000 متر مربع، تبلغ تكلفتها 63 ألف جنيه.

تكلفة مراجعة الرخص بالجامعات

وفيما يتعلق بتكلفة أعمال مراجعة تراخيص البناء وفق الاشتراطات الجديدة في الجامعات فهي تتحدد حسب المساحة كالتالي إذا كانت مساحة الأرض 200 متر مربع، ومساحة الدور 140 متراً مربعاً، وإجمالي المسطحات 700 متر مربع، تتكلف 6 آلاف و125 جنيهاً، أما إذا بلغت مساحة الأرض 400 متر، تكون تكلفتها 10 آلاف و500 جنيه، وفي حالة مساحة الأرض 600 متر، تكون تكلفة مراجعة الترخيص بالجامعة 13 ألفا و125 جنيهاً، وإذا كانت مساحة الأرض 800 متر، تبلغ تكلفتها 14 ألف جنيه، مساحة 1000 متر مربع، تكون تكلفتها 14 ألفا و875 جنيهاً.

27 مركزا تكنولوجيا تستقبل الطلبات

وفي سياق متصل، تستقبل المراكز التكنولوجية فى 27 حيا ومدينة على مستوى الجمهورية بداية من الأسبوع الجاري طلبات الحصول على تراخيص البناء وفق اشتراطات البناء الجديدة، بدايةً من اليوم ولمدة شهرين، داخل عدد من المراكز والمدن في مختلف المحافظات، كتطبيق تجريبي وبعدها يفتح باب الحصول على رخص بناء فى كل أحياء ومدن الجمهورية وفق الاشتراطات الجديدة من مطلع يوليو المقبل.

ضوابط الرخص

وفيما يتعلق بضوابط اصدار رخص البناء شددت وزارة التنمية المحلية على ضرورة توقيع عقد ثلاثى بالمركز التكنولوجى التابع له طلب رخصة البناء بين المالك صاحب الشأن والمقاول والمهندس المشرف وعلى المهندس تقديم تقرير المركز التكنولوجى ربع سنوى عن أعمال البناء التى تمت على أرض الواقع وفق الرخصة.