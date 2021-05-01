المترو يكشف تفاصيل التحقيق مع شاب خلع ملابسه داخل محطة السادات

قال مصدر مسؤول بشركة مترو الأنفاق، إن قوات الشرطة اصطحبت الشاب الذي خلع ملابسه قبل الإفطار بمحطة مترو السادات على رصيف محطة مترو المنيب بالخط الثاني «شبرا الخيمة - المنيب»، إلى قسم الشرطة بالمحطة وأجرت معه تحقيق للكشف عن ملابسات الواقعة وسبب خلع ملابسه، فاتضح أن الشاب تلعثم لسانه عن الكلام وردد كلاما يبين عدم اتزانه.

وأشار المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنه سيتم تحرير محضر بالواقعه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الشاب وتحويله للنيابة للتأكد من مدى سلامته العقلية والتأكد من أنه لا يمثل معاناة لمرض عقلي.

وأضاف المصدر أن واقعة قيام شاب عشريني بخلع ملابسه بمحطة مترو السادات قبل الإفطار، لم تؤثر على سير حركة مسير القطارات، وأن حركة القطارات منتظمة بالخطوط الثلاثة للمترو، موضحاً أن شرطة النقل والمواصلات فرغت كاميرات المراقبة لمعرفة كيف ومتى بدأت الواقعة، منوهاً بأن جميع محطات مترو الأنفاق يوجد بها كاميرات مراقبة على أرصفة المحطات.

وأكد المصدر، أن هناك تعليمات مشددة من الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، بالتعامل مع كل حزم مع أي أحد يخرج عن إطار القانون داخل محطات مترو الأنفاق، مشيراً إلى أن هناك تعليمات صارمة بعدم السماح لأي راكب باستقلال القطارات دون ارتداء الكمامات الطبية، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب المسافرين.

ونوه المصدر بأن هناك إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا داخل جميع المحطات وعربات القطارات، مشيراً إلى أن جميع قطارات المترو تخضع لصيانات دورية قبل إنطلاق ساعات التشغيل، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب، موضحاً أن هناك تعليمات مشددة على جميع الركاب بالألتزام الكامل بارتداء الكمامات الطبية، تزامناً مع بدء الموجة الثالثة لفيروس كورونا، علاوة على تخصيص وحدات إسعافية متنقلة بالمحطات، لعلاج الحالات المرضية المفاجئة خلال شهر رمضان.