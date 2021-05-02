إعلان «دايس» يشعل الغضب على منصات التواصل بسبب الإيحاءات والخيانة الزوجية

أثارت اعلانات ملابس «دايس» غضب عدد من المتابعين ورواد التواصل الاجتماعي لاحتوائها على إيحاءات غير لائقة، بحسب وصف البعض، فضلا عن مخالفتها للضوابط التي وضعها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في هذا الشأن والتي شدد خلالها على ضرورة الالتزام بالآداب العامة ضمن 6 محظورات نصت عليها لائحة الجزاءات.

خيانة زوجية داخل المنزل

وتضمنت بعض إعلانات شركة دايس إيحاءات جنسية وترويج لفكرة الخيانة الزوجية، كما انتقدها البعض، حيث تضمن أحد الإعلانات رجل يجلس مع سيدة غريبة داخل منزله، ثم تدخل عليهما زوجته لتسأله: من هذه السيدة؟.. وبعد أن يرتبك الرجل ترد المرأة الغريبة لتقول إنها زوجته الثانية، وبدأت الزوجة الأولى في فحص الملابس التي كانت على الأرض حتى وصلت إلى قطعة ملابس داخلية خاصة بالزوج، كانت على الأرض، وتسأله الزوجة: إيه ده؟.. ليرد عليها إنها «بوكسر دايس».

سلوجان مثير للجدل

كما طالت الانتقادات أيضا السلوجان الخاص بماركة الملابس الداخلية، والذي جاء كالتالي «بتاع كل الناس»، والذي اعتبره البعض يحمل نوعا من الإيحاء الجنسي غير المقبول.

وطالب بعض رواد السوشيال ميديا بضرورة وقف الاعلان، بعدما أثار حفيظة عدد كبير من المشاهدين، حيث يتضمن مشاهد غير لائقة خاصة أنها تتزامن مع شهر رمضان الكريم، وهو شهر الروحنيات والتقرب فيه إلى الله، فضلا عن مخالفات للضوابط التي وضعها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في هذا الشأن والتي شدد خلالها على ضرورة الالتزام بالآداب العامة ضمن 6 محظورات نصت عليها لائحة الجزاءات.

وقال حساب يدعى "زينب": «اعلانات دايس لازم تتوقف نفسي اعرف ايه علاقه رمضان بالبوكسرات».

وحساب آخر حمل اسم "بشرى" كتب: «مش مهم مضمون الاعلان المهم يكون فكرته تفرقع وتعمل الصدمه دى.. وحسبى الله ونعم الوكيل فيهم كلهم »

وانتقد "محمود" فكرة الإعلان والاعتماد على الإيحاء وما اعتبره ترويج للخيانة الزوجية من خلال المشهد الإعلاني، قائلا: «ليه إعلان ملابس يبقى فيه قصة عن الخيانة، وزوج بيخون زوجته في البيت. إيه علاقة الملابس بالخيانة وايه علاقة ده بشهر رمضان الكريم»

ضوابط الاعلى للاعلام

وحدد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ما يقرب من 6 ضوابط لبث الإعلانات من خلال الأكواد والمعايير التي أصدرها منذ إنشائه حيث حظرت لائحة الجزاءات في المادة رقم 14 ما يلي:

1- أن يتعارض محتوى الإعلان مع أحكام الدستور المصري.

2- أو يدعو إلى مخالفة القانون.

3- أو يخالف الالتزامات الواردة في ميثاق الشرف المهني.

4- أو يخالف النظام العام أو الآداب العامة.

5- أو يدعو إلى الفسق والفجور.

6-أو يكون من شانه العرض للأديان أو المذاهب الدينية، بما من شأنه تكدير السلم العام للمجتمع.

وقالت مصادر لـ«الوطن» إن محتوى إعلان دايس يخالف هذه الضوابط، لأنه يتناول فكرة ضد الأسرة المصرية، وهي خيانة زوج لزوجته داخل المنزل، وتكرار عرض هذا الإعلان يعد مخالفة للآداب العامة وتهديد لقيم الأسرة.