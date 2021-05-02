تتضمن 5 قرى.. خريطة القوافل الطبية لصحة الدقهلية خلال مايو

أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم السبت، خطة القوافل العلاجية المجانية لشهر مايو 2021 ، والتي تنظمها مديرية الصحة شهريا، خاصة في المناطق النائية والقرى الأشد احتياجات، والتي تقدم من خلالها الخدمة الطبية في جميع التخصصات الطبية، حرصا على خدمة المواطنين وتوفير الرعاية الصحية العلاجية، لكل المناطق في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الصحة، لوصول وتقديم الخدمات العلاجية المجانية، لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا ولجميع المواطنين في أماكنهم تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

5 قوافل طبية لصحة الدقهلية خلال مايو

وقال «مكي»، في تصريح صحفي، إن مديرية الصحة بالدقهلية وضعت خطة القوافل بمعدل نحو 5 قوافل طبية علاجية، خلال الشهر على مستوى المحافظة، وستشمل بعضا من مراكز المحافظة مثل: «بلقاس، ميت غمر، بني عبيد» وغيرها من المناطق النائية التي تحتاج إلى الخدمات العلاجية من التخصصات المختلفة وتوفير العلاج اللازم لها، وكذا توفير الفحوصات الطبية لجميع المرضى.

وأضاف أن خطة شهر مايو 2021 م تشمل تنفيذ القوافل في القرى التالية:

- قرية «هلا» مركز ميت غمر، يومي 3، 4 مايو.

- قرية «39 الدرافيل» مركز بلقاس، يومي 10، 11 مايو.

- قرية «القيطون» مركز ميت غمر، يومي 17، 18 مايو.

- قرية «أبو المعاطي الباز» مركز بني عبيد، يومي 24، 25 مايو.

- قرية «30 بصار» مركز بلقاس، يومي 28، 29 مايو.

مكي: توسيع قاعدة انتشار القوافل الطبية

أكد «مكي» أهمية الاستمرار في الخطط الدورية لتنفيذ القوافل العلاجيه المجانية وتوسيع قاعدة انتشارها، بهدف الوصول إلى جميع قرى ومراكز ومدن المحافظة.

يذكر أن مديرية الصحة بالدقهلية، نظمت قافلة علاجية مجانية لقرية «الخليج» مركز المنصورة، خلال يومي 26 ، 27 أبريل 2021، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 997 مريضا خلال اليومين، وضمت القافلة عدد 10 عيادات متخصصة وهم:«2 باطنة، 2 أطفال، عظام، جلدية، أسنان، جراحة، نساء، تنظيم أسرة».