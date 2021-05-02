للشباب «من الخريجين والطلبة».. وظائف بمرتبات تصل إلى 4500 جنيه

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، تفاصيل عدد من الوظائف ضمن مبادرة «توظيف مصر»، للمؤهلات العليا والمتوسطة وفوق المتوسطة والتكنولوجية، ودون مؤهل من أصحاب الخبرة، ودون خبرة للشباب من الجنسين، بناءً على احتياجات السوق من عمالة وموظفين في عدد من التخصصات، برواتب تبدأ من 2850 جنيه وتصل إلى 4500 جنيه.

مجموعة شهيرة للبدل والملابس الشهيرة تطلب للتعيين:

مكان العمل: سيتي سنتر ألماظة - المهندسين - ميدان لبنان – أكتوبر.

1- مبيعات داخل الفرع باالشروط الآتية:

- مؤهلات عليا أو طلبة جامعات.

- خبرة سنة على الأقل في مجال الملابس.

- حد أقصى للسن 30 عامًا.

- المرتب: من 3000 إلى 3500 جنيه حسب الخبرة مع العمولة.

- 8 ساعات عمل «شيفتات».

- زيادة سنوية وفرص للترقي.

2- عامل نظافة بالشروط الآتية:

مكان العمل: عمارات العبور - سيتى سنتر ألماظة

- لا يشترط مؤهل.

- الوظائف للذكور فقط.

- حد أقصى للسن 30 عامًا.

المرتب: 2850 جنيهًا.

- ساعات العمل من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 6 مساءً مع ساعة بريك.

- تأمين طبي واجتماعي، وزيادة سنوية.

يوم توظيفي مفتوح

كما أعلنت وزارة الشباب والرياضة، الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب «الإدارة العامة للمشروعات» بالتعاون مع شركة مايكروسوف ومؤسسة كير مصر من خلال مبادرة «توظيف مصر» عن اليوم المفتوح لإحدى شركات توزيع المواد الغذائية والمشروبات.

إذ تطلب الشركة للتعيين 20 مسئول مبيعات، و20 سائقًا.

‎ويقام اليوم التوظيفي بمقر الفرع بالمعادي 4039 المجاورة الرابعة – المعراج العلوي بالقرب من مدرسة جلوري البوابة الخامسة بجوار كارفور المعادي دائري، وذلك يوم الأربعاء الموافق 5 مايو الحالي.

وظيفة مسئول مبيعات بالشروط الآتية:

- يشترط حسن المظهر والسلوك.

المهام الوظيفية:

- ‎تحقيق أهداف بيع الأساسيات «التغطية والتوزيع».

- ‎تطوير والحفاظ على علاقات تجارية إيجابية مع العملاء.

- ‎تقديم الأخبار وأولويات العمل ومبادرات الشركة للسوق.

- ‎متابعة المخزون وتحميل السيارة مع السائق.

‎سائق رخصه مهنية بالشروط الآتية:

‎- حسن المظهر والسلوك ولا يشترط خبرة سابقة.

‎- أن يكون لديه مهارات الاتصال والتفاوض ممتازة.

المميزات :

-مرتبات مجزية للسائق ومسئول المبيعات: 2000 جنيه ثابت مع 2000 جنيه بدل انتقال مع 500 جنيه حوافز.

-‎ تأمين صحي يغطي 100%.

- ‎تامين اجتماعي وتأمين على الحياة.