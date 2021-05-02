قائد قطار النوم عن سائق الجرار الزراعي: لو ممثل في ناشيونال جيوجرافيك مش هايعمل كده

50 مترا كانت المسافة التي تفصل بين الحياة والموت، وتفاداها قائد القطار السياحي، بسبب العناية الإلهية ويقظته الشديدة، فعلى بعد 300 متر لاحظ خالد أحمد، قائد قطار النوم السياحي رقم 86، المتجه من محافظة الأقصر إلى محافظة أسوان، جرارا زراعيا يحمل أطنانا من القصب بعد محطة كوم أمبو، معارضا الطريق، قائلا لـ«الوطن»، «بسرعة استخدمت البريك أو ما يطلق عليه الفرامل وأوقفت القطار على بعد 50 مترا فقط من الجرار».

وأضاف «خالد»، أنه بعدما تمكن من إيقاف القطار، أجرى اتصالا هاتفيا بالمهندس مجدي عبد المنصف، رئيس الإدارة المركزية، الذي كان يستقل نفس القطار، موضحا أنه أجهزة الشرطة والأهالي قاموا بنقل الجرار، واتخذت الشرطة إجراءاتها القانونية حيال سائقه.

«خالد»: يجب على قائد القطار التمتع باليقظة الشديدة وإتباع التعليمات من القيادات العليا

وعن وصفه لاعتراض الجرار للسكة الحديد، يقول قائد القطار السياحي، «أنا مش عارف إزاي الجرار عدى سور ارتفاعه أربعة متر ده لو بيمثل في نشيونال جرافيك في أبو ظبي مش هيعمل كده»، موضحا إن القطار السياحي عبارة عن فندق متحرك يحتوي على جميع الخدمات التي تقدمها هيئة السكة الحديد للركاب.

وتابع، خالد أحمد، أن العناية الإلهية ويقظته الشديدة مكنته من السيطرة على القطار وتفادي وقوع الحادث، موضحا أنه يجب على قائد القطار التمتع باليقظة الشديدة واتباع كافة التعليمات من القيادات العليا.

وحث جميع المواطنين على ضرورة الالتزام بكافة التعليمات عند عبور السكة الحديد، واصفاً القطار ب«الكتلة النايرة»، مؤكدا: «هواء القطار ممكن يموت الإنسان»، لافتا إلى أنه يعمل في مهنة القيادة منذ عام 1990.

وأشار خالد أحمد، إلى أنه حصل على العديد من الدورات التأهيلية والتدريبية، سواء للتدريب على كيفية القيادة للقطارات بشكل صحيح، أو التدريب والتأهيل النفسي، بالإضافة إلى التدريب على كيفية التعامل مع المواقف الطارئة، وكيفية اتخاذ القرار في وقت سريع وبحكمة شديدة.

وعن رسالته لقائدي القطارات، قال خالد أحمد: «ربنا يكون في عونهم»، موضحا أن قائد القطار يتعرض لمواقف صعبة بصفة مستمرة تستلزم منه التركيز الشديد، مشيرا إلى أنه منذ عمله في هيئة السكة الحديد وهو يحرص على تنمية مهاراته واتباع كافة التعليمات التي يتلقاها من مرؤسيه.