فوربس تكشف سبب ارتفاع ثروة مؤسس «فيس بوك» 8 مليارات دولار في أسبوع

ارتفعت ثروات بعض أغنى أثرياء العالم هذا الأسبوع، بعد أن أعلنت أكبر شركات التكنولوجيا الأمريكية، أرباح الربع الأول من عام 2021.

تمتع مارك زوكربيرج، مؤسس شركة «فيس بوك» بأكبر قفزة في الثروة، حيث زاد ثروته بمقدار 8 مليارات دولار خلال أسبوع، كصافي أرباح، لتصل ثروته إلى 117.8 مليار دولار.

وذكرت مجلة فوربس الأمريكية، في تقرير حول هذه الثروة، أن «فيس بوك» حطم توقعات المحللين بعد ظهر الأربعاء، بإيرادات بلغت 26.1 مليار دولار في الربع الأول، بزيادة 48٪ عن العام الماضي، مما ساعد على دفع السهم للأعلى بنسبة 7.3٪ يوم الخميس إلى مستوى قياسي.

وكانت عائدات «فيس بوك» أعلى بما يقرب من 3 مليارات دولار مما توقعه المحللون، وصافي دخلها البالغ 9.5 مليار دولار أي - 3.30 دولار للسهم - ليتجاوز متوسط ​​التوقعات البالغ 2.33 دولار للسهم.

كما أدت زيادة أرباح الموقع إلى زيادة صافي ثروات المؤسسين الملياردير داستن موسكوفيتز وإدواردو سافرين، بأكثر من مليار دولار لكل منهما.

وتجاوز جيف بيزوس، حاجز 200 مليار دولار لأول مرة منذ أكتوبر الماضي، وتقدر الآن ثروته بنحو 201.4 مليار دولار، بزيادة 6.7 مليار دولار عن الأسبوع الماضي.

وبحسب «فوربس» ارتفع سهم «أمازون» بنسبة 3.8٪ خلال الأسبوع تحسبا لتقرير أرباح الربع الأول للشركة.

وحطمت إيرادات وأرباح الشركة في الربع الأول التوقعات يوم الخميس، على الرغم من إغلاق السهم يوم الجمعة، بانخفاض طفيف خلال اليوم، ومع ذلك، أنهت الأسهم الأسبوع على ارتفاع 3.8٪، مما عزز أيضًا ثروة زوجة بيزوس السابقة ماكنزي سكوت بنحو 2.2 مليار دولار إلى ما يقدر بنحو 61.2 مليار دولار.

وتجاوزت شركة «Alphabet»، الشركة الأم لشركة «جوجل»، التقديرات في إيرادات الربع الأول من 55.3 مليار دولار، بزيادة 34٪ عن العام الماضي، وساعد هذا الرقم في زيادة أسهم «Alphabet» بنسبة 2.3٪ هذا الأسبوع.