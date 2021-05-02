الأنبا قزمان يترأس صلوات عيد القيامة بمطرانية سيناء الشمالية في العريش

ترأس الأنبا قزمان أسقف سيناء الشمالية، صلوات عيد القيامة المجيد في بطريركية الأقباط الأرثوذكس «مطرانية سيناء الشمالية»، بضاحية السلام في مدينة العريش، وسط إجراءات احترازية مشددة لمجابهة فيروس كورونا المستجد، من خلال التباعد ولبس الكمامات والرش والتعقيم لأماكن المصلين والمهنئين.

وقال القس غبريال، وكيل مطرانية شمال سيناء والمتحدث الإعلامي، إن صلوات عيد القيامة المجيد بشمال سيناء، أقيمت بحضور الآباء والكهنة والشمامسة وجمع من شعب الكنيسة بشمال سيناء.

وأوضح المتحدث الرسمي للكنسية، أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية في مختلف كنائس شمال سيناء، مثل التعقيم المستمر وارتداء الكمامات الواقية والتباعد بين المصلين وعدم المصافحة والتقبيل والاقتصار على الانحناء للتحية والسلام.

من جهة أخرى؛ أعلن المركز الإعلامي بمحافظة شمال سيناء أنه سيقوم وفد رفيع المستوى برئاسة اللواء هشام الخولي نائب المحافظ وعددا من النواب والوجهاء وروؤساء المديريات لتهنئة الأقباط بعيد القيامة.

وأضاف ديوان عام المحافظة أنه تم اتخاذ الإجراءات الأمنية والاحترازية لهذه المناسبة، والعمل على عدم حدوث أي زحام في المكان خلال عملية التهنئة.