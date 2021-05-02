باقي 15 يوما.. هل نودع تطبيق واتساب من هواتفنا قريبا؟

خمسة عشر يوما تفصلنا عن قرار واتساب الجديد لمستخدميه، وبالتحديد يوم 15 مايو الجارى، حيث أكد التطبيق في بيانات سابقة، نشرتها «الوطن»، أنه أمام مستخدميه حتى 15 مايو الجاري، لقبول الشروط والأحكام الجديدة، وإذا لم يتم ذلك، فسيبدأ التطبيق في تقييد ميزاته للمستخدمين بعد 120 يومًا من الرفض.

ومن ضمن الميزات التي سيتم تقييدها في التطبيق عدم إمكانية الرد على الرسائل والاتصالات المرسلة إليها، ومع انقضاء مهلة الـ 120 يومًا من عدم الموافقة على السياسات الجديدة سيتم حذف الحساب الخاص بالمستخدم، وبالتالي فقدان الرسائل وسجلات المكالمات.

الموافقة على سياسة الخصوصية

ويذكر أن الموعد الخاص بالموافقة على سياسة الخصوصية الجديدة سيظل كما هو، بحسب التطبيق، كاشفًا عن طبيعة بيانات المستخدمين التي سيقوم بمشاركتها، وبعد تأجيل موعد تنفيذ سياسة الخصوصية الجديدة المثيرة للجدل، الذي كان مقررًا في 8 فبراير الماضي.

المحادثات الخاصة ستظل محمية

وأكد «واتساب»، على أن المحادثات الخاصة التي يجريها المستخدمون مع أصدقائهم وأفراد عوائلهم، ستظل محمية بتقنية التشفير التام بين الطرفين، مشيرا إلى أن البيانات التي سيشاركها واتساب مع شركات مثل فيسبوك، ستتضمن معلومات تسجيل حسابات المستخدمين كأرقام هواتفهم، وبيانات المعاملات مثل استخدام أدوات مثل فيسبوك وباي، والتفاعل مع الشركات المقدمة للخدمات، ومعلومات تتعلق بالجهاز المستخدم، وعنوان بروتوكول الإنترنت.

وأجرى تطبيق التراسل الفوري واتساب، مؤخرا، تحديثا تجريبيا يتعلق بسياسة خصوصية التطبيق، سيجبر المستخدمين على مشاركة بعض بياناتهم مع شركته الأم فيس بوك، وهو الأمر الذي أثار جدلا وغضبا بين ملايين من مستخدمي التطبيق حول العالم، ما دفع الكثيرين لمغادرة التطبيق والبحث عن بدائل أخرى، وهو الأمر الذي قد يعني تخلي «واتساب» عن عدة ملايين من مستخدميه فى سبيل تطبيق هذه السياسة الجديدة.

وبدأ تطبيق «واتساب» في إبلاغ المستخدمين بالتغيير الجديد الذي طرأ على التطبيق، حيث يطلب منهم قبول هذه السياسة الجديدة، التي ستدخل حيز التنفيذ في 15 مايو الجاري، وبعد ذلك التاريخ، سيكون على المستخدمين قبول التحديث الجديد حتى يتمكنوا من استخدام واتساب، وإلا لن يتمكن من استعماله.

وللخروج من هذه الأزمة هناك 4 تطبيقات يمكن أن تكون بديلا عن واتساب.

Signal

تطبيق مجاني، يحتوي على تشفير قوي، ويعمل على جميع أنظمة تشغيل الهواتف المحمولة، مثل معظم تطبيقات المراسلة الأخرى، فإن Signal سهل الاستخدام بشكل كبير.

Threema

احد أهم التطبيقات التى تحافظ على خصوصية مستخدميها، حيث يتم تخزين قوائم الاتصال الخاصة بك ومعلومات المجموعات على هاتفك فقط، لا على التطبيق

Telegram

شهد تطبيق تليجرام إقبال ملايين المستخدمين على تحميله واستخدامة بمجرد اعلان واتس اب عن خصوصيته الجديدة، هذا التطبيق القائم على السحابة ويعمل عبر منصات متعددة.

Wire

هذا البرنامج محمي بالقوانين الأوروبية للاحتفاظ بالبيانات، Wire هو تطبيق مراسلة آمن مع تشفير شامل، فهو يوفر حسابات شخصية مجانية وخطط أعمال مدفوعة مع دعم وميزات إضافية.