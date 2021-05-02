«ورش حكى وإنشاد دينى» فى ختام «الليالى الرمضانية» بجنوب سيناء

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة جنوب سيناء، فعاليات الليالي الرمضانية التي أطلقتها بساحة العلم بمدينة طور سيناء، وعلى المسرح المكشوف بقصر ثقافة شرم الشيخ.

فرقة العريش تتألق بساحة العلم بمدينة الطور

ففي مدينة الطور تألقت فرقة العريش للفنون الشعبية بساحة العلم، من خلال تقديم عدد من الاستعراضات الراقصة التي تعبر عن التراث السيناوي، كما قدمت فرقة طور سيناء للإنشاد الديني بقيادة الفنان حسام عبد الهادي، باقة من الأناشيد والابتهالات الدينية، والأغاني الوطنية التي نالت استحسان الحضور.

فرقة أسوان للفنون الشعبية تقدم «تابلوهاتها»

وعلى المسرح المكشوف بقصر ثقافة شرم الشيخ، قدمت فرقة أسوان للفنون الشعبية، عدد من التابلوهاتها الاستعراضية، المعبرة عن الفلكلور والتراث الأسواني والنوبي، و منها استعراضات «الأرجيد، السوق، الكف، التاتا والفرح»، والتى تفاعل معها الحضور.

وقال أحمد فريج، مدير عام ثقافة جنوب سيناء، إن ثقافة جنوب سيناء حرصت على تفعيل الليالي الرمضانية في ساحات وأماكن مفتوحة مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية، بهدف تنمية الوعى الفني والثقافي، وبناء الوعى الإنساني القادر على التفكير والإبداع.

وأكد فريج، أن فرقة الشيخ العربي للإنشاد الديني قدمت باقة من الأناشيد الدينية والابتهالات والأغاني الوطنية بقيادة الفنان العربي عبد الحميد على المسرح المكشوف بمدينة نويبع، إضافة إلى تنظيم الورش الفنية المختلفة.

معرض لمنتجات الورشة الفنية للفنون التشكيلية بقصر ثقافة طور سيناء

وأوضح أن قصر ثقافة طور سيناء نظم معرض لمنتجات الورشة الفنية للفنون التشكيلية والمواهب، بالإضافة إلى معرض للحرف البيئية لأشغال المرأة السيناوية، حيث ضم أكثر من 71 لوحة فنية تنوعت بين الأشغال الفنية وأعمال الموهوبين.

ورشة حكى وسرد قصصي بثقافة أبوزنيمة

كما عقد بيت ثقافة أبوزنيمة ورشة حكى وسرد قصصي أونلاين بعنوان «نوح نبي الله»، والتي أكدت على ضرورة الصبر على الابتلاء، بهدف تعزيز القيم الإيجابية للنشئ، بينما عقد بيت ثقافة أبورديس مسابقة أونلاين في المعلومات العامة بهدف تنمية المهارات المعرفية للنشئ.