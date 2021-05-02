أحداث مسلسل النمر الحلقة 19.. ملك تعثر على والدتها

يعرض مسلسل النمر ضمن السباق الدرامي الرمضاني على قناة الحياة، وتستعرض «الوطن»، ملخص أحداث مسلسل النمر الحلقة 19، الذي يجسد بطولته باقة من النجوم، منهم محمد إمام، هنا الزاهد، نيرمين الفقي، بيومي فؤاد، محمود حافظ، محمد رياض، علاء مرسي، أحمد خالد صالح، ولاء الشريف، محمد محمود، أحمد حلاوة، وخالد أنور.

أحداث مسلسل النمر الحلقة 19

بدأت أحداث الحلقة الـ19 من مسلسل النمر، بذهاب عامر «الحكمدار» لشمس، ليخبرها أنه يعمل لحساب النمر ولكنه لا يعرف شكله ولا يعرف من هو، ويتضح أن النمر هو من أرسله ليقول لها ذلك حتى يكتشف هل تشك شمس فيه أم لا، كما تحدث النمر مع «سكلانس» ليقنعه أن يذهب لأمه ويراضيها ويعده أنه سيخطب له «ميار» الذى يحبها إذا فعل ذلك، وأثناء حديثهما يدخل عليهما «علي» فيمسكه «نوح» ويطلب من «سكلانس» أن يضربه كما فعل هو، ويعترف «علي» أنه هو من سرق النقود من الحجرة وضرب «سكلانس» ويطلب من «نوح» أن يساعده فى تخبئة تلك النقود خارج الصاغة ويعده أن تلك النقود ستجعلهم كبار الصاغة.

يذهب «نوح» معه لشقة «الحاوى»، حيث كان يخبئ النقود، ولكن يكتشف أنها قد اختفت ويشك أن النمر هو من فعل ذلك، ينصرف «نوح» مع «علي» بعد أن جاءه تليفونا من سكلانس، ويتضح بعد ذلك أنهما ذهبا لمدير المستشفى التى كانت محتجزة فيها أم ملك ويضغط «نوح» عليه ويهدده أن يبلغ زوجته بأنه متزوج عليها لو لم يقل أين يخبئ أم ملك، ويعترف لهم بالمكان فيتصل النمر بملك ويخبرها أنه عرف مكان والدتها.

تسرع «ملك» للمكان التى تمكث فيها والدتها ويأخذوها لشقة أعدها نصر، لهم وتكتشف «ملك» أن «نصر» هو خال «نوح»، وتذهب «شمس» لـ «الشيمى» فى محله وتواجهه بأنه قد حصل على مبلغ التأمين على الماكينات وتطلب منه أن تأخذ نصف النقود وإلا ستفضح أمره فيمتثل «الشيمى» لكلامها.

يحاول «خالد» أن يشاهد الفيديوهات الخاصة بالنمر مرة أخرى لعله يخرج بمعلومة يستطيع من خلالها الوصول للنمر، وعندما تشاهد فريدة زوجته ما يفعله زوجها تطلب منه أن يترك لها تلك المهمة، وفى اليوم التالى تذهب له فى معرض الذهب لتقول له أنها كشفت رجلا من رجال النمر وهو «سكلانس» وبدأت تجعله يشاهد الفيديوهات مره أخرى لتؤكد كلامها.

وذهب الشيمى للفندق التى تقيم فيه ملك، وكانت فى ذلك الوقت تأخذ حقيبتها لتذهب للمكان التى تمكث فيه والدتها وتحدث مواجهة فى الكلام بينهما، وتوجه ملك له عدة اتهامات تخص والدتها وانه أدعى موتها حتى يستولى على نقودها وتصارحه أنها تكرهه ولا تريد أن تراه مرة أخرى.

انتهت أحداث الحلقة، بأن يشعر عنتر الحلق بالتعب وينقله ابنه حسن للمستشفى وهناك يقول له وصيته بأن يحاول رد المظالم للأشخاص الذين ظلمهم كما وصاه على أخته جودى وأن يعيدها لأمها سالى ويطلب منها أن تسامحه.

تدور أحداث المسلسل، حول تجارة وصناعة الذهب في الصاغة، ويجسد فيه الفنان محمد إمام، شخصية صعيدية، ويدخل في صراعات كبيرة مع كبار تجار الصاغة، خلال أحداث المسلسل.

مواعيد عرض مسلسل النمر

يعرض مسلسل النمر، يوميًا، 3 مرات عبر قناة الحياة، يبدأ العرض الأول الساعة 10:45 مساء، والإعادة الأولى الساعة الثانية صباحًا، ثم 11:45 دقيقة ظهرا، كما يعرض 4 مرات عبر قناة «الحياة دراما»، كما يتوافر المحتوى بالكامل ودون إعلانات عبر منصة «واتش إت» للمشاهدة في أي وقت وفي أي مكان.

المسلسل من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، إنتاج سينرجي للإنتاج الفني.