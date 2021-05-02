«الصحة العالمية تجيب».. 6 أسئلة حول «نقل العدوى» بكورونا

في ظل تفشى الموجة الثالثة من فيروس كورونا، أجابت منطمة الصحة العالمية عبر موقعها الرسمي عن بعض الاستفسارات بشأن التعامل مع الفيروس وانتقال العدوى والعلاج بنحو:

1-هل يمكن أن ينتشر فيروس كورونا بواسطة الأحذية؟

أكدت منظمة الصحة العالمية أن احتمالية انتقال عدوى مرض «كوفيد-19» بواسطة الأحذية إلى الأفراد ضعيفة جداً، ونصحت بخلع الأحذية وتركها عند مدخل المنزل كإجراء احترازي، خصوصاً في المنازل التي يوجد فيها رضّع وأطفال صغار «يحبون أو يلعبون على الأرض»، وأن ذلك سيساعد في منع إدخال أي قذارة أو مخلفات قد تكون ملتصقة بالنعل والأحذية إلى المنزل.

2- هل إضافة الفلفل للطعام تقي من الإصابة بكورونا؟

أكدت منظمة الصحة العالمية: أن إضافة الشطة إلى طعامك قد يجعله لذيذاً، لكنه لا يقي من ‏مرض كوفيد-19 ولا يعالجه، لافتًة إلى أن أفضل طريقة لحماية نفسك من كورونا الجديد الابتعاد عن الآخرين مسافة متر واحد ‏على الأقل، والحرص على غسل اليدين جيداً وبشكل منتظم.

كما نصحت الصحة العالمية ب‏الحفاظ على نظام غذائي ‏متوازن، وشرب كمية كافية من الماء، وممارسة الرياضة بانتظام، ‏ونيل قسط كافٍ من النوم، مشددة على أن ذلك من المفيد لصحتك العامة أيضا‏.

3-هل ينقل الذباب فيروس كورونا؟

أشارت منظمة الصحة العالمية إلى أنه لا يوجد حتى الآن دليل أو معلومات تشير إلى أن فيروس كوفيد-19 ينتقل عن طريق الذباب المنزلي، مشددة على أن الفيروس ينتشر بشكل رئيسي عن طريق القطرات التي تنبعث من الشخص المصاب عندما يسعل أو يعطس أو يتحدث، وأنه يمكن أن تصاب بالعدوى إذا لمست سطحاً ملوثاً ثم لمست عينيك أو أنفك أو فمك قبل غسل يديك.

ونصحت الصحة العالمية بضرورة الحفاظ على مسافة لا تقل عن متر واحد عن الآخرين، وتعقيم الأسطح التي يكثر لمسها وتنظيف يديك جيداً ومراراً وتجنب لمس عينيك وفمك وأنفك.

4-هل التعرض لأشعة الشمس المباشرة يقي من كورونا؟؟

أوضحت منظمة الصحة العالمية أن التعرّض للشمس أو لدرجات حرارة أعلى من 25 درجة مئوية لا يقيك من الإصابة بفيروس كورورنا وأنه يمكن الإصابة به أياً كانت حرارة الطقس أو الشمس.

5-هل تنقل لدغات البعوض فيروس كورونا؟

فيروس كورونا المستجد لا يمكن أن ينتقل عن طريق لدغات البعوض لأنه فيروس من فيروسات الجهاز التنفسي ينتقل أساسا نتيجة مخالطة شخص مصاب، وبالتحديد عن طريق قطيرات الجهاز التنفسي التي يفرزها أثناء السعال أو العطس مثلا، أو عن طريق قطيرات اللعاب أو إفرازات الأنف، ولا تتوفر حتى الآن أي معلومات أو بيّنات توحي بأن فيروس كورونا المستجد يمكن أن ينتقل عن طريق البعوض.

6-هل مجففات الأيدي فعالة في القضاء على فيروس كورونا المستجد خلال 30 ثانية؟

أكدت منظمة الصحة العالمية أن مجففات الأيدي ليست فعالة في القضاء على فيروس كورونا المستجد، ونصحت بوجوب المداومة على تنظيف اليدين بفركهما بواسطة مطهر كحولي أو غسلهما بالمادء والصابون وبعد تنظيف اليدين يجب تجفيفهما تماماً بمحارم ورقية أو بمجففات الهواء الساخن.

هل يساعد غسل الأنف بانتظام بمحلول ملحي في الوقاية من العدوى بفيروس كورونا المستجد؟

لا توجد أي بيّنة على أن غسل الأنف بانتظام بمحلول ملحي يقي من العدوى بفيروس كورونا المستجد.

لكن توجد بيّنات محدودة على أن غسل الأنف بانتظام بمحلول ملحي يساعد في الشفاء من الزكام بسرعة أكبر، ومع ذلك، لم يثبت أن غسل الأنف بانتظام يقي من الأمراض التنفسية.