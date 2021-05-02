تجار الأحذية يتوقعون انتعاشة كبرى في الأيام الأخيرة من شهر رمضان

شهدت مبيعات الأحذية انتعاشة كبيرة بداية الأيام الأخيرة من شهر رمضان الحالي، وخاصة الأسواق الشعبية التي يتزايد فيها الإقبال خاصة على أحذية الأطفال، وسط توقعات بمزيد من الانتعاش قبيل انتهاء شهر رمضان بأيام قليلة.

قال شريف يحيى، رئيس شعبة صناعة الجلود في غرفة القاهرة التجارية، إن مبيعات الأحذية شهدت حالة رواج خلال هذه الفترة، لكن ما زال الإقبال لا يتناسب مع موسم العيد، موضحا أن الرواج الفعلي في الأسواق يكون خلال آخر 5 أيام من شهر رمضان لموسم عيد الفطر.

وأشار شريف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إلى أن عددا كبيرا من المصانع قامت بعمل تخفيضات لجذب الزبائن وزيادة المبيعات، خاصة أن هناك حالة ركود كبيرة في الأسواق، وهذه الوسيلة تتبعها المصانع في مواسم الشراء، وذلك لزيادة حجم المبيعات.

وأوضح أن الأسواق الشعبية بالمقارنة بمحالات وسط البلد الأكثر مبيعا، وتنشط مبيعات هذه الأسواق قبيل شهر رمضان بأسبوع.

وقال إنه بالرغم من زيادة الإقبال إلا أن حركة المبيعات متواضعة بالنسبة لموسم العيد هذا العام وتعد أحذية الأطفال هي الأكثر مبيعا، مرجعا أن أحذية الأطفال الأكثر مبيعا خلال هذه الفترة لأن الأسر تقبل على شراء مستلزمات العيد للأطفال أولا ثم باقي الأسرة، موضحا أن العاملين في هذا المجال لم يحققوا إلا نحو 10% من إجمالي المبيعات التي كانت مستهدفة منذ جائحة كورونا حتى الآن، لافتا إلى أن السلع الأساسية والغذائية كانت لها الأولوية في قائمة شراء المستهلكين بداية شهر رمضان.

وأكد أن استقرار أسعار الأحذية والمنتجات الجلدية وعدم ارتفاعها مقارنة بشهر رمضان من العام الماضي، نتيجة الركود وضعف الإقبال، موضحا أن هناك ثبات في الأسعار بالمقارنة بالعام الماضي لزيادة المخزون.

وتابع أن مبيعات أحذية الأطفال والحريمي تمثل أعلى الأصناف بيعا مقارنة بالرجالي خاصة في العيد، مضيفا أن تراجع المبيعات لم يتواجد خلال شهر رمضان فقط، ولكن منذ جائحة كورونا.

وفي السياق نفسة أضاف أن هناك توقعات بمزيد من الإقبال خلال الأيام الأخيرة من الشهر الجاري لتوجه عدد كبير من الأسر لشراء احتياجات العيد.