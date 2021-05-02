«القوى العاملة» تحرر 66 محضرا وتغلق 12 منشأة مخالفة للقانون في دمياط

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة دمياط، بتعيين 426 شابا، منهم شابان من ذوي الاحتياجات الخاصة، في منشآت القطاع الخاص والاستثماري من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل»، من مكاتب التشغيل، وبلغ المسجلين بها 989 شابا، كما تم استخراج 399 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة.

وقال «سعفان» إن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي، بالتفتيش على 254 منشأة بنظام الدوري والحملات، والإعادة على 127 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 67 محضراً، وبحث 4 شكاوى، وعمل ندوة توعية للعمال وأصحاب العمل.

وتلقى وزير القوى العاملة، تقريرا بذلك من منى الأطروش، مدير المديرية، أشارت فيه إلى أنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية خلال شهر مارس الماضي بالتفتيش على 175 منشأة، وإعادة التفتيش على 128 منشأة أخرى، وأسفر عن تحرير 66 محضر سلامة وصحة مهنية، وعمل 12 مذكرة غلق إداري، فضلاً عن تلقى 37 شكوى، وتم اتخاذ إجراء قانوني حيال 12 شكوى منهم، و9 شكاوى منها مستوفاة، و28 شكاوى مازالت تحت البحث والدراسة.

أما في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة صحياً واجتماعيا، قامت المديرية بصرف منح بلغت 2000 جنيه للرعاية الصحية لعامل من المسجلين بالمنظومة.

وفي مجال التدريب المهني، قامت المديرية بعمل دورة تدريبية على مهنة كهرباء المنازل لـ10 متدربين، ودورة تدريبية على مهنة التفصيل والحياكة لـ10 متدربات بوحدة التدريب المتنقلة بقرية أبو راشد، كما يتم التدريب على مهنة التفصيل والحياكة لـ 15 متدربة بمركز التدريب المهني بدمياط الجديدة.

وأضافت مدير المديرية، أنه في مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، تابعت المديرية التفتيش على 425 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.