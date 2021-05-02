موعد أذان المغرب اليوم في الإسكندرية بأول أيام العشر الأواخر من رمضان

مع بداية العشر الأواخر من شهر رمضان، تكثر عملية بحث أهالي الإسكندرية، عن موعد أذان المغرب في الإسكندرية، اليوم الأحد الموافق 20 من شهر رمضان، كما يحرص أهالي المدينة الساحلية على التعرف على مواقيت الصلاة، وموعد الإفطار خاصة مع تأخره يوميا لدقائق.

وتقدم «الوطن»، موعد أذان المغرب اليوم الأحد في مدينة الإسكندرية 20 من شهر رمضان.

موعد أذان المغرب اليوم بالإسكندرية 20 من شهر رمضان المغرب: 6:40 مساء، حيث تقترب من الساعة السابعة إلا ربع، أما عن مواعيد الصلاة اليوم في الإسكندرية العشرين شهر رمضان جاءت كالتالي:

- أذان الفجر 3:39 صباحًا.

- أذان الظهر 11:57مساءً.

- أذان العَصر 3:36 مساءً.

- المَغرب 6:40 مساءً.

- العشاء 8:06 مساءً.

فيما تقدم موعد أذان المغرب اليوم الأحد دقائق قليلة، ليحين موعد الأذان في تمام الساعة 6:40، حيث من المتوقع أن تصل إلى السابعة إلا ربع في نهاية شهر رمضان مع تخطي موعد أذان العشاء الساعه الثامنة مساء.