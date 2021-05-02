الهند تسجل تراجعا في عدد إصابات كورونا وقفزة بالوفيات

تراجعت حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد في الهند بشكل طفيف يوم الأحد، لكن الوفيات بسبب العدوى قفزت إلى مستوى قياسي بلغ 3689 حالة، مع إغلاق ولاية أخرى لأن نظام الرعاية الصحية المتعثر في البلاد غير قادر على التعامل مع عدد هائل من الحالات.

وأبلغت السلطات عن 392488 حالة جديدة في الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الحالات إلى 19.56 مليون. وأودى الفيروس حتى الآن بحياة 215.542 شخصا.

واكتظت المستشفيات والمشارح ومحارق الجثث الهندية حيث أبلغت البلاد عن أكثر من 300 ألف حالة يومية لأكثر من 10 أيام متتالية.

تُرك العديد من العائلات بمفردها للبحث عن الأدوية والأكسجين لذويهم، وفرضت ما يقرب من 10 ولايات وأقاليم اتحادية هندية شكلاً من أشكال القيود، حتى مع استمرار تردد الحكومة الفيدرالية في فرض إغلاق وطني شامل.

وأصبحت ولاية أوديشا الشرقية أحدث الولايات في إعلان إغلاق لمدة أسبوعين، لتنضم إلى دلهي ومهاراشترا وكارناتاكا والبنغال الغربية. وفرضت ولايات أخرى، بما في ذلك أوتار براديش، وتيلانجانا، وأسام، وأندرا براديش، وراجستان، إما حظر تجول ليلي أو إغلاقًا في نهاية الأسبوع.

وذكرت صحيفة إنديان إكسبريس، اليوم الأحد، أن فرقة العمل الخاصة بفيروس كورونا في البلاد نصحت الحكومة الفيدرالية بفرض إغلاق وطني.

وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الشهر الماضي إنه ينبغي بذل كل الجهود لتجنب الإغلاق الكامل.

تخشى الحكومة الفيدرالية أن يكون لإغلاق آخر تأثير مدمر على الاقتصاد. حيث أدى الإغلاق الذي تم فرضه العام الماضي بعد أول تفشي لكورونا إلى فقدان الوظائف، حيث انخفض الناتج الاقتصادي بنسبة قياسية بلغت 24% في أبريل ويونيو 2020 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

تعرضت حكومة مودي لانتقادات لأنها سمحت لملايين الأشخاص من غير ارتداء الكمامات بحضور المهرجانات الدينية والتجمعات السياسية المزدحمة في خمس ولايات حتى مارس وأبريل. وارتفعت الحالات اليومية في هذه الولايات منذ ذلك الحين.

ذكرت وكالة رويترز يوم السبت أن الحكومة الفيدرالية قد اتُهمت بالفشل في الاستجابة لتحذير في أوائل مارس من مستشاريها العلميين من أن نوعًا جديدًا وأكثر عدوى ينتشر في البلاد.