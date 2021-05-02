ضبط 140 قضية مخدرات وتنفيذ 54108 أحكام قضائية خلال 24 ساعة

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة، في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط 106 قطع سلاح ناري، بحوزة 93 متهما، وذلك على النحو التالي: رشاش 9، بنادق آلية 15، بندقية خرطوش، 5 طبنجات، 76 فرد محلي، 161 طلقة مختلفة الأعيرة، 10 خزن متنوعة، 161 قطعة سلاح أبيض، في مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ 54108 أحكام قضائية متنوعة بإجمالي 5238 محكوما عليهم، وذلك على النحو التالي: 189 حكم جناية، 16656 حكم حبس جزئي، 2754 حكم حبس مستأنف، 26262) حكم غرامة، و8247) مخالفة.

وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط 2 تشكيل عصابي، ضما 4 متهمين، ارتكبوا 6 حوادث متنوعة. في مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط 140 قضية مخدرات، بإجمالي 150 متهما، ضُبط خلالها الآتي: كمية من مخدر البانجو وزنت 21,686 كيلو جرام، وكمية من مخدر الحشيش وزنت 10,606 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 2,073 كيلو جرام، وكمية من مخدر الإستروكس وزنت 3,915 كيلو جرام، وكمية من مخدر الفودو وزنت 160جراما، وكمية من مخدر شابو وزنت 535 جراما، كمية من مخدر البودر وزنت 234 جراما، وكمية من مخدر الكيتامين وزنت 430 جراما، كمية من مخدر الهيدرو وزنت 680 جراما، كمية من مخدر الأفيون وزنت 26 جراما، كمية من مخدر الآيس وزنت 25 جراما، و903 قرص مخدر.

وفي مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين: ضبط 20 متهما، في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط 21 متهما في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط 290 دراجة نارية مخالفة.

في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 21861 مخالفة مرورية متنوعة، في مجال فحص السائقين: فحص 41 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 8 منهم تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.