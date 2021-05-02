عاجل.. مصرع شخص في مشاجرة بالـ«السكاكين» مع الجيران بالغربية

تبلغ لمركز شرطة المحلة بمديرية أمن الغربية، بحدوث مشاجرة بدائرة المركز، بالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلاً من طرف أول (مزارع، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة المركز) مصاب بجرح طعني وتوفي عقب نقله للمستشفى، وطرف ثان (أحد الأشخاص، وشقيقه، لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة المركز) مصابان بجروح وكدمات، لخلافات الجيرة تعدى خلالها الطرف الثانى على الطرف الأول بسلاح أبيض "سكين" فأحدث إصابته التي أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية، أمكن ضبط المتهمين "الطرف الثاني"، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة المشار إليها، كما أرشدا عن الأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.