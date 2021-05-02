رئيس التحرير

محمود مسلم

عاجل.. حريق ضخم بجوار مطار بن جوريون الإسرائيلي «صور»

حريق مطار بن جوريون يلتهم سيارات وشاحنات وحاويات

كتب:

محمد حسن عامر
12:15 م | الأحد 02 مايو 2021
حريق مطار بن جوريون في إسرائيل

حريق مطار بن جوريون في إسرائيل

اندلع حريق كبير اليوم الأحد، بجوار مطار بن جوريون الإسرائيلي، وفق ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية بينها صحيفة يديعوت أحرونوت، التي قالت إنه تم إخلاء بعض المنازل المجاورة. 

وذكرت الصحيفة أنه تم استدعاء أكثر من 14 من رجال الإطفاء إلى الموقع، وأخلت الشرطة بعض السكان، واستعاد رجال الإطفاء السيطرة على الحريق بعد ذلك بوقت قصير.

وأوضحت الصحيفة أن الحادث  تسبب في احتراق سيارات وشاحنات وحاويات عدة.

وعمل في المكان أكثر من 14 إطفائيًا لإخماد الحريق الذي اندلع في ساحة الخردة في الموشاف، حيث اشتعلت النيران في الشاحنات والسيارات والحاويات التي كانت في ساحة الخردة وتصاعد الدخان الكثيف في المنطقة.

وقد قام رجال الإطفاء بحماية المباني المحيطة بالنيران ومنعوا انتشار الحريق إلى المنازل والمستودعات، وفق يديعوت أحرونوت.

اقرأ المزيد:

السابعة الإسرائيلية: انفجارات وإطلاق نار في مطار بن جوريون غدا

إسرائيل تحتجز سائحا روسيا أطلق طائرة مسيرة في مطار بن جوريون

تأخير في مواعيد الرحلات من مطار "بن جوريون" الإسرائيلي بسبب حادث أمني

عاجل| توقف حركة الطيران في مطار "بن جوريون" بسبب هبوط اضطراري