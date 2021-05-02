عاجل.. حريق ضخم بجوار مطار بن جوريون الإسرائيلي «صور»

اندلع حريق كبير اليوم الأحد، بجوار مطار بن جوريون الإسرائيلي، وفق ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية بينها صحيفة يديعوت أحرونوت، التي قالت إنه تم إخلاء بعض المنازل المجاورة.

وذكرت الصحيفة أنه تم استدعاء أكثر من 14 من رجال الإطفاء إلى الموقع، وأخلت الشرطة بعض السكان، واستعاد رجال الإطفاء السيطرة على الحريق بعد ذلك بوقت قصير.

وأوضحت الصحيفة أن الحادث تسبب في احتراق سيارات وشاحنات وحاويات عدة.

وعمل في المكان أكثر من 14 إطفائيًا لإخماد الحريق الذي اندلع في ساحة الخردة في الموشاف، حيث اشتعلت النيران في الشاحنات والسيارات والحاويات التي كانت في ساحة الخردة وتصاعد الدخان الكثيف في المنطقة.

وقد قام رجال الإطفاء بحماية المباني المحيطة بالنيران ومنعوا انتشار الحريق إلى المنازل والمستودعات، وفق يديعوت أحرونوت.