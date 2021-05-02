«الداخلية» العراقية تكشف لـ«الوطن» تفاصيل الهروب الجماعي من سجن المثني

كشف المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية اللواء خالد المحنا تفاصيل حادث الهروب الجماعي لمسجونين اليوم من مركز شرطة قضاء الهلال في محافظة المثنى جنوب البلاد، مؤكّدًا في تصريح لـ«الوطن»، أنَّ مجموعة من الموقوفين على ذمة قضايا مختلفة أغلبها الإتجار في المخدرات فروا من مركز القضاء، وقد تمكّنت قوات الأمن من ضبط 9 منهم.

وأضاف «المحنا» أنَّه تمّ تشكيل لجان على مستوى عال من قبل وزارة الداخلية، واتجه عدد من كبار المسؤولين في وزارة الداخلية إلى مكان مركز الشرطة الذي وقعت فيه عملية الهروب وذلك للوقوف على أسباب ما جرى.

21 سجينًا هربوا من سجن المثنى وتم القبض على 9 منهم

وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية أنَّ عدد من هربوا من السجن 21، تمّ القبض على 9 منهم وهناك 12 آخرين يتمّ البحث عنهم، مؤكّدًا أنَّه ليس من بين أي من الهاربين من هو مطلوب في قضايا إرهاب، وإنما جميعها قضايا جنائية.

وقال «المحنا» بشأن الهروب الجماعي: «هذا لا يحدث باستمرار، ولكن بين فترة وأخرى يكون هناك حدث هروب، خصوصا في المراكز الصغيرة وليس المراكز الكبيرة، أقسام الشرطة الصغيرة غالبا ما تحدث فيها كل فترة هكذا حالات».

تحرك عاجل من وزارة الداخلية العراقية بعد حادث الهروب الجماعي

في السياق ذاته، ذكرت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان وصل «الوطن»، أنَّ وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي أرسل وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة الفريق عماد محمد محمود الى محافظة المثنى للوقوف على تفاصيل وملابسات هروب موقوفين من مركز شرطة قضاء الهلال في محافظة المثنى.

«الداخلية» العراقية تشكيل لجنة تحقيق عليا للتحقيق في حادث الهروب الجماعي

وأمر وزير الداخلية العراقي بتشكيل لجنة تحقيق عليا برئاسة معاون وكيل الوزارة للاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وعضوية ضباط برتب متقدمة من الدائرة القانونية ومديرية أمن الأفراد للتحقيق في حادث هروب الموقوفين وإطلاع الوزير على تفاصيل التحقيق بشكل كامل لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المقصرين وإحالتهم إلى القضاء.

يُشار إلى أنَّ الأجهزة الأمنية القت القبض على 9 فارين من أصل 21 فروا من موقف مركز الهلال وأن الأجهزة الأمنية والاستخبارية في وزارة الداخلية تقوم ومنذ الساعات الأولى للعملية بإجراءات البحث والتحري والتعقب الاستخباري لإلقاء القبض على بقية الهاربين.