قائمة مواعيد مسلسل الاختيار 2 الحلقة 20 على 5 قنوات

ينتظر الجمهور مواعيد مسلسل الاختيار 2 الحلقة 20، حيث يحظى المسلسل بنسب مشاهدات مرتفعة منذ الحلقات الأولى لعرضه بسبب جرعة الوطنية الممزوجة بالدراما التي يقدمها المسلسل الذي يحمل توقيع المخرج بيتر ميمي.

مواعيد مسلسل الاختيار 2 الحلقة 20

تبدأ مواعيد مسلسل الاختيار 2 الحلقة 20، في تمام الساعة 9:30 مساء على شاشة قناة «ON E»، وتعاد مرتين في اليوم التالي الأولى في تمام الساعة الثالثة والنصف ظهرًا، والثانية 9:45 صباحًا.

ويُذاع المسلسل على قناة «ON دراما» الساعة 11:20 مساءً، ويعاد للمرة الأولى في 12:45 مساءً، وللمرة الثانية في 04:30 مساءً.

وتبدأ قناة «أبو ظبي دراما» في إذاعة المسلسل في تمام الساعة 10 مساءً، ويعاد في الثانية صباحًا، السابعة صباحًا، إضافة إلى الثانية ظهرًا، وعلى قناة «أبو ظبي» تذاع الحلقة الجديدة من المسلسل الساعة 11 مساءً، وتعاد في الواحدة صباحًا، إضافة إلى الواحدة مساءً.

كما يعرض المسلسل على قناة «ART حكايات» التابعة لشبكة قنوات «ART»، حيث يذاع في الـ11 مساءً، ويعاد في الساعة السابعة صباحًا، إضافة إلى الساعة الثالثة مساء، وعلى «ART حكايات 2» يذاع في الثانية صباحًا، ويعاد الساعة 10 صباحًا، ثم الساعة السادسة مساءً.

وشهد الحلقة السابقة من المسلسل عدد من الأحداث، حيث تم التجهيز لتصفية الإرهابي همام عطية، مؤسس تنظيم «اجناد مصر» الإرهابي، وتشهد الأحداث وفاة والد الظابط «يوسف الرفاعي» بسبب تعرضه لأزمة قلبية مفاجأة، وخلال الاحداث يحتفل «يوسف» بزفافه على «علياء» حسب وصية والده. وعلى الجانب الآخر تعترف «نادية» لزوجها الظابط «زكريا» إصابتها بالسرطان.

مسلسل «الاختيار 2: رجال الظل» تأليف هاني سرحان، إخراج بيتر ميمي، بطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكي، إنجي المقدم، إياد نصار وأسماء أبو اليزيد.