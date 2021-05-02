بالاشتراك مع زوجته.. سقوط المتهم باختطاف طالبة لخلافات مالية بالغربية

نجح ضباط المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية، في ضبط متهم باختطاف طالبة بالاشتراك مع زوجته، بمركز السنطة، لخلافات مالية بين المتهم ووالدها وذلك في إطار خطة المديرية لمواجهة الخارجين على القانون وردع المخالفين.

سقوط المتهمين بخطف طالبة بسبب خلافات مع أسرتها بالغربية

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقي اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة السنطة، بورود بلاغ من أحد المواطنين مقيم بدائرة المركز، بتضرره من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز، لاختطافه كريمة شقيقه (طالبة) لوجود خلافات مالية بينه وبين شقيقه.

وبتقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام، تمكن العقيد أحمد كوهيه رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي السنطة وزفتي، ومعاونه الرائد محمد الدهراوي رئيس مباحث مركز السنطة، وقوات من الشرطة السرية والنظامية، من تحديد موقع المتهم وتم ضبطه واقتياده إلى ديوان مركز شرطة السنطة.

وبمواجهة المتهم اعترف بإرتكابه الواقعة بالإشتراك مع زوجته ربة منزل، مقيمة بذات العنوان، لقيام والد الطفلة بإقتراض مبلغ مالي منه منذ فترة ومماطلته فى رد المبلغ.

تفاصيل واقعة خطف المتهمين للطالبة والنيابة تقرر حبسهما ٤ أيام علي ذمة التحقيقات

وكما أضاف باستدراجه الطالبة بمعرفة زوجته، وقيامه بإصطحابهما بسيارته لأحد الأماكن بمحافظة المنوفية، وتم بإرشاده ضبط زوجته وبصحبتها الطالبة المختطفة.

كما ضبطت السيارة المستخدمة في إرتكاب الواقعة، وبمواجهة الأخيرة اعترفت بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع زوجها.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري بظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتي أمرت بحبس الزوجين ٤ أيام على ذمة التحقيقات.