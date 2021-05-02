مسلسل «نجيب زاهي زركش» الحلقة 19 يحيي الفخراني يقف بجوار مؤنس ضد أنوشكا

شهد مسلسل «نجيب زاهي زركش» الحلقة 19 أحداث متطورة بصورة كبيرة، حيث قرر نجيب زاهي أن يقف بجوار نجل شقيقته شيرين «مؤنس» في خطبته من زميلته رغم رفض والدته الشديد لهذه الزيجة بسبب عدم توافق الطبقات الاجتماعية مع بعضها البعض .

يتناول العمل في إطار درامي، قصة الثري نجيب زاهي زركش، والذي يكتشف سرا خطيرا بوجود ابن له، وبمساعدة خادمه ينجح في الوصول لـ3 شباب محتمل أن يكون ابنه بينهم.

موعد عرض مسلسل نجيب زاهي زركش الحلقة 19

يعرض مسلسل نجيب زاهي زركش في موعده الأول بعد الإفطار مباشرة، حيث تعاد الحلقة الجديدة عبر فضائية «ON دراما» في تمام الساعة 7:45 مساءً، بينما تعرض عبر فضائية «dmc» الساعة 9:30 مساءً، فضلًا عن عرضها على منصتي «Watch It» و«شاهد vip».

عودة يحيى الفخراني للدراما الرمضانية مسلسل «نجيب زاهي زركش»

«نجيب زاهي زركش» أعاد الفنان يحيى الفخراني للدراما الرمضانية بعد غياب دام عامين منذ آخر أعماله «بالحجم العائلي» في 2018، ويكرر التعاون مع السيناريست عبدالرحيم كمال، والمخرج شادي الفخراني، ويشارك في بطولة المسلسل محمد محمود، هالة فاخر، أنوشكا، كريم عفيفي، إسلام إبراهيم ورامز أمير

أحداث الحلقات الماضية من مسلسل نجيب زاهي زركش

حاول نجيب زاهي أن يتعرف على ابنه، ورغم أنه أجرى تحليل DNA، والذي من خلاله خرجت نتيجة ابنه الوحيد، لكنه صمم ألا يطلع عليها، ويتقرب من الأبناء حتى يشعر بالأبوة تدريجيًا، خاصة أنه رفض على مدار السنوات الماضية من عمره الزواج من أحد كي لا ينجب أطفالا.