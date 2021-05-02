بدء تلقي طلبات رخص البناء في 27 حيا ومدينة الثلاثاء: اشتراطات جديدة

يبدأ، بعد غد الثلاثاء، 27 حيًا ومدينة على مستوى الجمهورية في تلقي طلبات رخص البناء وفق الاشتراطات الجديدة.

وتشمل قائمة المراكز والأحياء التي ستشهد التطبيق التجريبي التطبيق للمنظومة لمدة شهرين، حي مصر الجديدة بالقاهرة، وحي جنوب الجيزة بمحافظة الجيزة، ومركز ومدينة قها بالقليوبية، وحي المنتزه أول بالإسكندرية، ومركز ومدينة كفر الدوار بالبحيرة، ومدينة مطروح، ومركز ومدينة قويسنا بالمنوفية، وحي ثان طنطا بالغربية، ومركز ومدينة سيدي سالم بكفر الشيخ.

وتضم القائمة أيضًا مركز ومدينة فارسكور بدمياط، ومركز ومدينة طلخا بالدقهلية، ومركز ومدينة العريش بشمال سيناء، ومدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، وحي الشرق بمحافظة بورسعيد، وحي ثالث بالإسماعيلية، وحي السويس، وحي أول الزقازيق بالشرقية، ومركز ومدينة ناصر ببني سويف، ومركز ومدينة المنيا، ومركز ومدينة الفيوم.

وتشمل القائمة حي غرب أسيوط، ومركز ومدينة الخارجة بالوادي الجديد، وحي شرق سوهاج، ومركز ومدينة نقادة بقنا، ومركز مدينة أسوان، وحي جنوب الغردقة، ومركز ومدينة البياضية بالأقصر.

لجنة بكل محافظة لمتابعة منظومة التراخيص

وفي إطار الاستعداد لفتح باب رخص البناء، شكلت المحافظات لجنة عليا بكل محافظة، برئاسة نائب المحافظ، وتضم قيادات من السكرتير العام، أو السكرتير العام المساعد، وممثلًا من الرقابة الإدارية، ومدير مديرية الإسكان، ومدير عام التخطيط العمراني، والمستشار القانوني بالمحافظة.

وتقوم اللجنة بإدارة منظومة العمران، والإشراف على تطبيق منظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة، والرد على الاستفسارات المتعلقة بها ومتابعة لجان الفحص بالمحافظة.

تعميم اشتراطات رخص البناء مطلع يوليو

ومن المقرر تطبيق منظومة البناء الجديدة، وفتح باب تلقي تراخيص البناء بكل الأحياء والمدن على مستوى الجمهورية مطلع يوليو المقبل، بعد انتهاء فترة التطبيق التجريبي بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك لحوكمة منظومة التراخيص للقضاء على البناء العشوائي، ووقف فوضى التراخيص لاستعادة المظهر الحضارى للشوارع والمياديين بالأحياء والمدن.

رخص البناء السارية

وفيما يتعلق بموقف رخص البناء السارية، أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أنه تم فتح باب التقديم للحصول على رخص البناء بالأحياء التجريبية، وأيضًا السماح باستئناف واستكمال أعمال البناء للرخص السارية بعد اتمام فحصها من قبل اللجنة المشكلة بكل محافظة، للتأكد من مطابقتها للإشتراطات البنائية الجديدة والأكواد.