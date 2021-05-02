أتم حفظ القرآن في سن الـ11 ويفسر الآيات للأطفال.. قصة أصغر إمام مسجد بدمياط

تربى على حب كتاب الله منذ أن كان عمره لم يتخطى الخمس سنوات، نشأ في أسرة تهتم كل الاهتمام بأطفالها منذ الصغر، تربى هو وشقيقه الأكبر على حب الله و رسوله والوسطية، لم يعرفا التشدد يومًا ما، حرص على أن يعلم الأطفال الصغار، ما لم يتعلمه في الصغر ليصبح النشء الحديث حافظ وفاهم لنصوص الآيات دون تشدد أو تسيب، مطبقا الوسطية التي أمرنا بها نبينا محمد «صلى الله عليه وسلم»، رغم صغر سنه لكنه استطاع أن يتولى إمامة واحدًا من أهم و أشهر مساجد محافظة دمياط إلا وهو مسجد عمرو بن العاص.

حفظ القرآن من سن الخامسة

يروي الشيخ محمود عبدالعزيز إمام مسجد عمرو بن العاص، أحد أشهر مساجد محافظة دمياط ومصر، 32 عاما، خريج كلية أصول دين جامعة الأزهر بالمنصورة، وابن محافظة الدقهلية قصته لـ «الوطن»، قائلًا: بدأت حفظ القرآن الكريم من سن الـ5، بكتاتيب قريتنا أنا وشقيقي الأكبر محمد، حيث كان يعمل والدي مدير عام بهيئة السكة الحديد، ووالدتي كانت تعمل موظفة في التأمينات، وشاء القدر أن أتم حفظ كتاب الله وأنا في سن الـ11 عام، حينما كنت طالب بالصف الخامس الابتدائي.

ويردف «عبد العزيز»: «لعل كانت أكبر مشكلة تواجهني حينما كنت صغيرًا نظرًا لعددنا الكبير في الكتاب لم يكن يستطيع المحفظ أن يشرح لنا تفسير كل آيات القرآن، متابعا تلقيت تعليمي بالأزهر الشريف وتخرجت من قسم دعوة جامعة الأزهر عام 2011، ثم حصلت على رسالة الماجستير في «ثقيفة بني سعادة بين أهل السنة والشيعة دراسة دعوية تحليلية»، مضيفا منذ وفاة والدتي عام 2003، وشقيقي الأكبر هو أكبر داعم لي.

محفظ للأطفال

وتابع عبد العزيز، حرصت على أن أهتم بالدروس في المساجد ومجال الدعوة خصيصًا، حيث أبدأ تحفيظ الأطفال من سن الـ٧ سنوات القرآن الكريم، موجهًا رسالته للأسر، «عليكم بحسن اختيار المحفظين الدراسيين للعلم الشرعي حتى يكون الطفل حافظ وفاهم على اقتناع لنصل لمرحلة الوسطية في الإسلام دون تشدد».

ويضيف أصغر إمام في مساجد دمياط، منذ عام ونصف العام، وأنا أتولى إمامة مسجد عمرو بن العاص في محافظة دمياط، حيث أحرص دائمًا أن أقول للمصلين، «عليكم الالتزام بالسكينة والخشوع والوقار أمام الله»، كما أنصح الجميع بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد وارتداء الكمامة، مشيرا إلى أنه يلاحظ إقبال الأطفال على أداء الصلوات بصحبة أولياء أمورهم، حيث تتجلى الروحانيات.

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