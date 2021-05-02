القمص سرجيوس: معدن مصر الحقيقي ظهر بعد ثورة 30 يونيو (فيديو)

قال القمص سرجيوس سرجيوس، وكيل بطريركية الأقباط الأرثوذكس، إن التلاحم الذي حدث في 30 يونيه بين المصريين كان فوق الخيال، وكل المشاعر كانت غير عادية، مشيرا لموقف الرئيس عبدالفتاح السيسي وقت حادث ليبيا، وما حدث آنذاك مع المصريين المسيحيين في ليبيا، وزار وقتها الرئيس عبدالفتاح السيسي الكاتدرائية واستقبله البابا تواضروس، ومنذ هذا اليوم والرئيس يؤكد على المواطنة، ووقت الجنازة العسكرية التي أجراها وحضرها الرئيس بعد حادث الكنيسة البطرسية، وهو ما يؤكد على التغيير الكامل بعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي بمعنى المحبة والمواطنة وقبول الآخر والمحبة للكل.

الأديان كلها بريئة من جرائم الإرهاب

وأضاف وكيل بطريركية الأقباط الأرثوذكس خلال مداخلة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»، «هي دي مصر بتاعة زمان، مصر اللي عشتها في طفولتي لما كنا في أيام عيد القيامة أو عيد الضحية ونتعزم عند المسلمين ويتعزموا عندنا، وده هيكون سر تقدم مصر نجاحها وسر مجهود الرئيس السيسي في مصر، وكل المصريين وراك يا ريس وهنبقى في تقدم ورخاء طول ما القلوب صافية»، موضحا أن معدن مصر وشعبها الحقيقي ظهر منذ بداية ثورة 30 يونيو، وهو معدن مصر الحقيقي والفعلي، ومهما فعل أعداء الوطن والإرهاب من جرائم لن يغير ويؤثر على وحدة الشعب المصري، والأديان كلها بريئة من تلك الجرائم، حيث أن تلك الجرائم بعيدة عن أي عباءة الأديان.

الجرائم التي يرتكبها الإرهاب شيء لا يتخيله العقل

وتابع وكيل بطريركية الأقباط الأرثوذكس أن الجرائم التي يرتكبها الإرهاب شيء لا يتخيله العقل أو المنطق أو الإنسانية، والأديان جميعها بريئة مما يفعلون هؤلاء القتلة.