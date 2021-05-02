تفاصيل شهادة الصدقة الجارية من بنك التعمير والإسكان: عائد يصل لـ9.5%

يقدم بنك التعمير والإسكان شهادة الصدقة الجارية والتي تساعدك في وصول الصدقات لمستحقيها، إذ يتم تفويض البنك في استخدام العائد الخاص بها في الأعمال الخيرية مثل «كفالة اليتيم، المؤسسات العلاجية أو التعليمية وبنك الطعام وغيرها، كما يمكن التنازل عن مبلغ الشهادة الأصلي أو الاستمرار في التنازل عن عائدها الدوري في حالة الوفاة.

وتستعرض «الوطن» تفاصيل شهادة الصدقة الجارية من بنك التعمير والإسكان وأسعار العائد على الشهادات والأغراض التي تمولها الشهادة على النحو التالي:

تفاصيل شهادة الصدقة الجارية من بنك التعمير والإسكان

- مدة الشهادة: ثلاثية «3 سنوات» وخماسية «5 سنوات»، وتسري اعتبارًا من تاريخ الشراء.

- يتم احتساب معدل عائد سنوي ثابت للشهادات الثلاثية والشهادات الخماسية ويصرف كل 3 أشهر.

- يحق لصاحب الشهادة الاقتراض أو الحصول على بطاقات الائتمان بضمانها يصل إلى 80% من قيمة الشهادة بإجراءات وعوائد ميسرة.

- يمكن شراء الشهادات باسم الغير وكذلك باسم أكثر من مستفيد، كما يمكن شراء الشهادات باسم القصر سواء بمعرفة الأب «الولي الطبيعي»، كما يمكن الشراء بمعرفة الأم أو الغير «على سبيل الهبة أو التبرع».

- للعميل الحق في استرداد قيمة الشهادة المشتراة بعد مضي 6 أشهر من تاريخ شراء الوعاء الادخاري ويتم إعادة احتساب العائد وفقًا لمدة الإيداع الفعلية.

أسعار العائد على شهادة الصدقة الجارية

- الشهادة مدة 3 سنوات: 9.5% ربع سنوي.

- الشهادة مدة 5 سنوات: 7% ربع سنوي.

الأغراض التي تمولها شهادة الصدقة الجارية:

- كفالة اليتيم.

- المؤسسات العلاجية.

- المعاهد التعليمية.

- بنك الطعام.

- البرامج الخاصة برعية المسنين.

- المؤسسات التي ترعى الأطفال المعاقين.

ويعطي بنك التعمير والإسكان مميزات لصاحب الشهادة منها: الاقتراض أو الحصول على بطاقات الائتمان بضمانها يصل إلى 80% من قيمة الشهادة بإجراءات وعوائد ميسرة.