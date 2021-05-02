بتهمة ابتزاز برلمانية.. تجديد حبس منتحل صفة «صحفي» 15 يوما بالغربية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح كفر الزيات بمحافظة الغربية، تجديد حبس منتحل صفحة صحفي 15 يوما على ذمة التحقيقات، في اتهامه بابتزاز المواطنين، خاصة الشخصيات العامة والتشهير بهم، وآخرهم برلمانية في مجلس النواب، واستخدم لذلك صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وقرر المستشار محمد الشرنوبي، رئيس نيابة كفرالزيات، حبس «م. ش»، 45 سنة، منتحل صفة صحفي بمدينة كفر الزيات، 4 أيام على ذمة التحقيقات، في بلاغ مقدم ضده من قبل المهندسة آمال عبدالحميد، نائبة حزب الشعب الجمهوري عن محافظة الغربية بالبرلمان، إلى رئيس فرع مباحث الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات بوسط الدلتا، تتهمه فيه بالتشهير بها وابتزازها ونشر صور لإحدى بناتها بغرض الحصول على مبالغ مالية وبث إشاعات وأكاذيب تخصها وتخص حياتها الشخصية والسياسية على صفحته بـ«فيس بوك»، ما أصابها بضرر بالغ، وحرر محضرا بالواقعة، واستمعت النيابة إلى أقوالها وعدد من الشهود.

وبينت تحريات مباحث الإنترنت بوسط الدلتا أن المتهم غير مقيد بجداول الصحفيين والإعلاميين، وحاصل على دبلوم ثانوي صناعة، وإدعائه بالعمل صحفيا على غير الحقيقة، وابتزازه نائبة البرلمان والتشهير بها على صفحته، إلى جانب وجود عدة بلاغات سابقة من عدد من مواطني مركز كفرالزيات، وتحرير محاضر ضده تتهمه بالسب والقذف والتشهير وبث أكاذيب وإساءة لسمعة الأسر والعائلات بدائرة المركز، وتشويه عددا من المسؤولين بالعديد من الجهات التنفيذية، وطلبه مبالغ مالية منهم، ونشره صورا على مواقع التواصل الاجتماعي بدون إذن أصحابها، بقصد الإساءة لهم.

وتقدمت مديرة الإدارة الصحية بكفر الزيات، ببلاغ سابق ضده بمركز شرطة كفرالزيات وأدلت بأقوالها أمام النيابة، ووجه اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، بالتنسيق بين مباحث الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات بوسط الدلتا، واللواء محمد عمران مدير مباحث الغربية، لتنفيذ قرار النيابة الصادر بضبطه.

وتمكنت مباحث كفرالزيات برئاسة الرائد محمد النحراوي، وقوة من مباحث الإنترنت بوسط الدلتا من ضبطه وإحالته إلى نيابة كفر الزيات، التي أصدرت قرارها بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، واليوم جدد حبسه 15 يوما من قبل قاضي المعارضات بمحكمة جنح كفر الزيات.