من هو التابعي مالك بن الأشتر الذراع اليمنى لسيدنا علي؟.. علي جمعة يوضح

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إنَّ التابعي مالك بن الأشتر هو رجل من أهل اليمن وولد قبل الهجرة بنحو 25 عاما، ولكنه لم ير النبي عليه الصلاة والسلام، مثله مثل ويس القرني الذي أخبر عنه الرسول عليه الصلاة والسلام وآمن ورسول الله في المدينة ولكن شغلته أمه أن يرحل للنبي، ولذلك عد من التابعين لأنه لم يلتقي بالنبي وإن كان قد آمن به في حياته، ولكنه لم يره، وجماهير العلماء يقولو عنه ليس صحابي ولكنه أدرك زمن النبي، ومالك بن الأشتر كان فارسا وشارك في حرب اليرموك وهو يشارك في حرب اليرموك ضد الرومان أصيب بسيف في عينه وأصيب بشتر وعلامة بوجهه وفقد عينه بالجهاد في سبيل الله، ولذلك سمي بـ«الأشتر النخعي»، لدرجة أن القوم نسيوا اسمه «مالك».

وأوضح عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، خلال لقاء ببرنامج «مصر أرض الصالحين»، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، في شهر رمضان الكريم، أنَّ مالك بن الأشتر كان شهما وكان مقربا ومحبا لسيدنا علي بن أبي طالب، وكان موجود بموقعة الجمل مع سيدنا علي، وكان معه في كل المواقف وكان معه في معركة صفين، شارحا أن الزبير بن العوام كان يحتك بسيدنا علي احتكاكا خفيفيا، ونظر له رسول الله وقال له «ستقاتله وأنت له ظالم»، وهو تنبؤ بما سيحدث من قتال بين ما حدث بموقعة الجمل في القتال بينهما.

وتابع بأن سيدنا علي بن أبي طالب أرسل محمد بن ابي بكر لمصر كي يكون ولي عليها ويسبق معاوية بن أبي سفيان وقتلوه، فأرسل مالك بن الأشتر وهو كان ذراعه اليمنى،