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المجلس الأعلى للثقافة ينظم أمسية «شم النسيم.. عيد المصريين» غدا

كتب:

إلهام زيدان
04:00 م | الأحد 02 مايو 2021
المجلس الأعلى للثقافة

المجلس الأعلى للثقافة

ينظم المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور هشام عزمي، أمسية ثقافية بعنوان «شم النسيم .. عيد المصريين - كيف احتفل المصريون بعيدهم على مر التاريخ؟»، بمشاركة أساتذة التاريخ والآثار والتراث الشعبي، وذلك في تمام العاشرة والنصف مساء غد الاثنين الموافق.

ويشارك في الأمسية كل من الدكتور سميح شعلان أستاذ الفنون الشعبية بأكاديمية الفنون، ومقرر لجنة الفنون الشعبية بالمجلس، والدكتور عبدالرحيم ريحان مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمى بجنوب سيناء مدير عام المركز العلمى للآثار والفنون الإسلامية بطور سيناء بوزارة السياحة والآثار عضو لجنة التاريخ والآثار بالمجلس، والدكتور لؤي سعيد مدير مركز التراث القبطي بمكتبة الإسكندرية، والدكتورة ماري ميساك أستاذة الأثار والفنون القـﭙطية المساعدة بكلية سياحة وفنادق جامعة حلون عضو لجنة التاريخ والآثار بالمجلس، والمؤرخ الدكتور محمد عفيفي أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة القاهرة.

وتقام الأمسية «أون لاين» عبر تطبيق «زووم»؛ ويمكن لمن يرغب المشاركة «أون لاين» الدخول في موعد الأمسية على الرابط التالي: https://us06web.zoom.us/j/88472870606 

كما يصاحب الأمسية بث مباشر عبر صفحة أمانة المؤتمرات على الفيسبوك عبر الرابط التالي:

https://web.facebook.com/ConferenceDepartment 

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