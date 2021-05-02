غلق الشواطئ العامة والمتنزهات والكافيهات في شم النسيم بجنوب سيناء

خلت الحدائق العامة والمتنزهات، والشواطئ بمحافظة جنوب سيناء من المواطنين تزامنًا مع احتفالات أعياد الربيع، وذلك تنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها المحافظة لمجابهة فيروس كورونا.

وأصدر اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد، توجيهات بالغلق الكامل للشواطئ العامة والمتنزهات وأماكن تجمعات المواطنين والأسواق العامة و المطاعم والكافيهات التي لا تلتزم بالإجراءات الاحترازية المحددة من وزارة السياحة، وكذا التنمية المحلية وباقي الوزارات المعنية، وذلك تأكيدًا علي استمرار جنوب سيناء كأحد أقل محافظات مصر في نسب الإصابات بالفيروس.

وأكد المحافظ اتخاذ كافة التدابير اللازمة للتأكيد على تنفيذ الإجراءات الاحترازية، واتباع أقصى درجات الحيطة والحذر للحد من ومنع تفشي الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد.

دوريات ولجان متخصصة للمرور على الشواطئ

وقال المحافظ، في بيان له اليوم، إنه جرى الدفع بدوريات ولجان متخصصة للمرور علي الشواطئ العامة والمتنزهات، للتأكد من غلقها، وأيضًا متابعة المطاعم والكافيهات للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، وذلك للحفاظ علي صحة مواطني وأهالي المحافظة والعاملين بها والزوار بمختلف مدن المحافظة.

وأوضح أنه جرى التأكيد علي رؤساء المدن بالمحافظة ومديري مديريات الخدمات، باستمرار العمل والمتابعة والمرور الدوري لمنع أي تجمعات، والتأكد من إغلاق المتنزهات والشواطئ العامة، واستقرار الأسعار للمواد الغذائية واللحوم والأسماك وجودتها وصلاحيتها.

رفع درجة الاستعداد القصوى بالمديريات الخدمية

كما شدد المحافظ على رفع درجات الاستعداد للمديريات والأجهزة المعنية وخاصة مديرية الصحة والمستشفيات، ومرفق الإسعاف، ومديرية التموين، والطب البيطري، وباقي المديريات ذات الصلة مع تحديد مهام دقيقة لكل منها، والالتزام بتنفيذها حرصًاً على صحة المواطنين.

وأكد المحافظ على دور مديرية أمن جنوب سيناء وكافة الأجهزة الأمنية في حفظ الأمن والنظام، و فرض الالتزام بإغلاق الشواطئ العامة والمتنزهات وضبط الأسواق.