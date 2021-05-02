افتتاح دار الأمل لرعاية الأيتام من ذوي الهمم بالمنوفية

قرر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم، صرف 50 ألف جنيه دعمًا ماليًا لدار الأمل لرعاية الأيتام ذوي الهمم التابعة لجمعية الرحمة الخيرية بشبين الكوم.

جاء ذلك خلال افتتاحه اليوم للدار، وحرصه واهتمامه بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الكاملة للطفل اليتيم، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية ولتحقيق حياة كريمة وآمنة لهم.

وتفقد المحافظ المقر الإداري لدار الأمل وغرف العلاج الطبيعي، والورشة الفنية، وغرفة الإشغالات اليدوية للأطفال، وغرفة تنمية المهارات، وكذا غرفة التخاطب وتعديل السلوك والمطعم الخاص بالدار.

وقام المحافظ بدعم الدار بمواد غذائية ولحوم، كما وجه بدعم حملة «إفطار صائم» بكميات اللازمة من المواد الغذائية، والتي تنظمها الدار بالتعاون مع مؤسسة «مصر الخير» وبنك الطعام، حيث يتم إعداد 800 وجبة يومياً للقرى الأكثر احتياجاًز

والتقى المحافظ بعدد من الأطفال نزلاء الدار، وقام بتوزيع الميداليات وشهادات التقدير على أبناء الدار المتفوقين رياضياً في مجال السباحة علي مستوي الجمهورية.

واطمئن المحافظ من القائمين على توافر كافة الإمكانيات والتجهيزات ووسائل الترفيه التي يحتاج اليها الأطفال، موجهاً بحسن معاملتهم وتوفير كافة متطلباتهم وتقديم سبل الرعاية الكاملة لهم وحقهم في الرعاية ، كما قدم المحافظ خالص التهنئة للجميع بمناسبة شهر رمضان الكريم وعيد الفطر المبارك داعياً الله عز وجل أن يعوده علي مصرنا الحبيبة بالخير واليمن والبركات.

وخلال تفقده لسكن الأطفال، وجه المحافظ بسرعة توفير سيارة ومندوب من العلاقات العامة لنقل طفل يعاني من تشوه في العظام وغير قادر على الحركة إلى أقرب مستشفى، كما قرر تكفل المحافظة بعلاجه وعمل كافة الفحوصات الطبية اللازمة لاستكمال علاجه.