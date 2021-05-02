عاجل.. إصابة مدير «المتوطنة» بصحة المنوفية وأسرته بفيروس كورونا

أكدت مصادر مسؤولة بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، إصابة الدكتور سيد الدجوس، مدير إدارة المتوطنة بالمديرية، وعدد من أفراد أسرته، بفيروس كورونا المستجد، موضح خضوعهم للعزل، وفق برتوكول وزارة الصحة، وتحت إشراف الأطباء في مديرية الصحة بالمحافظة.

الأسرة تخضع للعزل وفق بروتوكول وزارة الصحة

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الحالة الصحية للدكتور سيد الدجوي وزوجته وابنته مستقرة، ويتلقون الرعاية الطبية اللازمة، مطالبا الجميع باتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة كافة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

نجاح ولادة قيصرية لمريضة بكورونا في مستشفى تلا المركزي

على صعيد متصل، نجح فريق من الأطباء في مستشفي تلا المركزي، بمحافظة المنوفية، في إجراء عملية ولادة قيصرية لمريضة مصابة بفيروس كورونا المستجد، تحت رعاية الدكتور فيصل محمود جودة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والدكتور أسامة الشلقاني، وكيل المديرية للشئون الوقائية، والدكتورة رشا خضر، وكيلة المديرية، والدكتور أحمد طنطاوي، مدير مستشفى تلا المركزي.

وأكد مصدر صحي بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المريضة قد حجزت في الرعاية المركزة بمستشفي تلا المركزي، لإصابتها بفيروس كورونا المستجد، قبل عدة أسابيع، موضحا أن الولادة كانت طارئة، واضطر الفريق الطبي لإجراء الجراحة العاجلة بالمستشفى، إنقاذا لحياة الأم والجنين

وأضاف المصدر، أن الأطباء في مستشفي تلا المركزي نجحوا في إتمام عملية الولادة، وأكد بيان مديرية الصحة، أن «الأطباء وفقهم الله في مهمتهم الصعبة وخرجت الأم ومولودها سالمين من الجراحة»، فيما لايزالان يخضعان للمتابعة من قبل الأطباء في المستشفى.