«التوبة» بدمنهور.. ثاني أقدم مسجد بأفريقيا وقبلة المصلين في رمضان

ليالي رمضان لا تُنسى وتبقى في الذاكرة طوال العمر، ولعل أهم ما يميزها المساجد وما تحويه من مصلين وعلماء، حضروا خاشغين قانتين يرجون رحمة من الله ورضوانا، وتتزين المساجد في شهر رمضان عن باقي الشهور، وتملؤها الروحانيات والخشوع بفعل ما يقوم به عمارها من صلوات وتسابيح، وإضافة إلى ذلك تجد بعض المساجد يقبل عليها المصلون لأداء التراويح عن غيرها، ويجذبهم إليها إما مساحة المسجد وتاريخه، أو الإمام الذي يتميز بصوته العذب.

مسجد التوبة شاهد على التاريخ الإسلامي بالبحيرة

محافظة البحيرة التي تعد من أكبر محافظات مصر، لها تاريخ إسلامي عريق، ولعل مسجد التوبة ثاني أقدم مساجد قارة أفريقيا، القابع في وسط مدينة دمنهور، هو ما يشهد على تاريخها الإسلامي، حيث شيده عمرو بن العاص مع بداية الفتح الإسلامي، ليكون قبلة المصلين في المدينة العريقة، ومنارة لنشر العلوم الدينية آنذاك.

تحفة معمارية وأثر ديني فريد

يعد مسجد التوبة بمدينة دمنهور، تحفة معمارية عريقة وأثر ديني فريد، يرجع تاريخ بنائه إلى قبل 14 قرنا، حيث بناه عمرو بن العاص مع بداية الفتح الإسلامى لمصر، ويتميز معماريا بأعمدة رخامية نادرة وزخارف متشابكة متناسقة بألوان زاهية تكسوها رسومات إسلامية.

موقع مسجد التوبة

يقع المسجد في قلب مدينة دمنهور بالقرب من محطة السكك الحديدية، يقصده سكان المدينة والمغتربون، وبُنيت مئذنته على الطراز المملوكي، وصُنفت من أجمل المآذن في مصر، وتتكون من ثلاث طبقات ليصل ارتفاعها أكثر من 60 مترا، وتتميز بشكل معماري بديع على ثلاثة أبراج زينت بأشكال زخرفية.

بحسب التاريخ الإسلامي، فقد أبدع نخبة من المعماريين المتخصصين في مجال الإبداع الزخرفي المعماري، فى صناعة وتجهيز القباب والأقواس، ويميزها النقش بالعديد من الآيات القرآنية والأدعية.

منبر المسجد عتيق وتاريخي

ولا يزال المسجد محافظا على منبره العتيق الذي يعتبر من أهم آثاره، وللمسجد أبواب تعلوها الزخارف نحتت فى أصل حجر البناء بعد تقطيعه إلى كتل منتظمة على أشكال مستطيلة أو مربعة وبأحجام مختلفة مما أعطى واجهة المسجد تباينا متناسقا وجعلته يزخر بالزخارف والحلى المعمارية.

تجهيز وتجديد المسجد

لمكانة المسجد التاريخية لدى سكان دمنهور، اجتمع الأهالي على أن يقوموا بتجديد وتزيين المسجد من الخارج على نفقتهم، وبإشراف مديرية الأوقاف بالبحيرة، تم تجديد وزخرفة المسجد بتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه، وافتتحه محافظ رافقه وكيل وزارة الأوقاف في مارس من العام الماضي، وأشاد الجميع بالمسجد الذي يعكس إبداع الفن المعماري الذي جمع بين ثقافات متعددة.